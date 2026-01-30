  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Hay 44 mil 500 becas disponibles para universitarios de Sonora

Es importante que tengan presente que el registro ya se encuentra abierto y la fecha límite es 13 de febrero

Ene. 30, 2026
El registro para los aspirantes será del 30 de enero al 13 de febrero en la página oficial: becasycredito.sonora.gob.mx/
El registro para los aspirantes será del 30 de enero al 13 de febrero en la página oficial: becasycredito.sonora.gob.mx/

Como parte de la apertura del inicio del registro de Becas de Oportunidades, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, informó que este año otorgará 44 mil 500 becas para estudiantes universitarios de todo el Estado, como parte del respaldo que brinda para que continúen sus estudios.

Estas serán otorgadas a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo para el Estado de Sonora, y el mandatario recordó tal como lo había venido anunciando desde el año pasado, que para este 2026, se elevó el recurso para becas a mil millones de pesos, el monto más alto que se haya destinado en la historia de Sonora a este propósito.

"Es parte de una decisión clara y permanente de mi gobierno, respaldarlos para que continúen sus estudios. Con el programa de becas Sonora de Oportunidades, este primer semestre entregaremos 44 mil 500 becas en universidades públicas",

Además, dijo que, como parte de un esfuerzo integral en todos los niveles educativos, desde el inicio de su administración hasta este año, estarán llegando a más de 605 mil becas. "Aquí no hay promesas, hay resultados, más becas, más recursos y más oportunidades para que ninguno de ustedes se quede atrás.

Las becas son para universitarios inscritos en instituciones públicas y que estén cursando el periodo enero-junio 2026. Estas se dividen en tres rubros: el "A" destinará cinco mil apoyos de 10 mil pesos por estudiante; del "B" serán 3 mil becas para 7 mil 500 estudiantes; y en el "C" don 36 mil 500 becas de un monto total de 5 mil pesos cada una.

Cabe destacar que los beneficiados serán seleccionados según los criterios establecidos en las reglas de operación para los estudiantes de nivel técnico superior universitario y licenciatura pública inscritos en escuelas en el estado de Sonora,  y cubrirán un período de cinco meses.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Registra el Valle del Mayo un acumulado de apenas 96 horas frío
Sonora

Registra el Valle del Mayo un acumulado de apenas 96 horas frío

Enero 30, 2026

Sigue la incertidumbre por el poco frío registrado y el posible impacto que dejaría en el trigo

Siguen gestiones por más vivienda para Navojoa; Cabildo aprueba predio a considerar
Sonora

Siguen gestiones por más vivienda para Navojoa; Cabildo aprueba predio a considerar

Enero 30, 2026

Será presentada como una propuesta para buscar que llegue a Navojoa un programa habitacional de hasta 4 mil viviendas

INE destruye 31 mil 631 credenciales
Sonora

INE destruye 31 mil 631 credenciales

Enero 30, 2026

Cabe destacar que son del periodo del 29 de septiembre al 31 de diciembre del año 2025