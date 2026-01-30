Hay 44 mil 500 becas disponibles para universitarios de Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como parte de la apertura del inicio del registro de Becas de Oportunidades, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, informó que este año otorgará 44 mil 500 becas para estudiantes universitarios de todo el Estado, como parte del respaldo que brinda para que continúen sus estudios.

Estas serán otorgadas a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo para el Estado de Sonora, y el mandatario recordó tal como lo había venido anunciando desde el año pasado, que para este 2026, se elevó el recurso para becas a mil millones de pesos, el monto más alto que se haya destinado en la historia de Sonora a este propósito.

"Es parte de una decisión clara y permanente de mi gobierno, respaldarlos para que continúen sus estudios. Con el programa de becas Sonora de Oportunidades, este primer semestre entregaremos 44 mil 500 becas en universidades públicas",

Además, dijo que, como parte de un esfuerzo integral en todos los niveles educativos, desde el inicio de su administración hasta este año, estarán llegando a más de 605 mil becas. "Aquí no hay promesas, hay resultados, más becas, más recursos y más oportunidades para que ninguno de ustedes se quede atrás.

Las becas son para universitarios inscritos en instituciones públicas y que estén cursando el periodo enero-junio 2026. Estas se dividen en tres rubros: el "A" destinará cinco mil apoyos de 10 mil pesos por estudiante; del "B" serán 3 mil becas para 7 mil 500 estudiantes; y en el "C" don 36 mil 500 becas de un monto total de 5 mil pesos cada una.

Cabe destacar que los beneficiados serán seleccionados según los criterios establecidos en las reglas de operación para los estudiantes de nivel técnico superior universitario y licenciatura pública inscritos en escuelas en el estado de Sonora, y cubrirán un período de cinco meses.