Denuncian robo de camarón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Dirigentes cooperativistas y pescadores del sur de Sonora denunciaron el robo de camarón en zonas lagunares, el cual se presenta desde las primeras etapas de su desarrollo.

Rosario Escalante, líder pesquero de Agiabampo, pidió a la Secretaría de Marina (Marina) que intensifique labores de vigilancia y frene esa práctica ilegal, que afecta desde hace varios años al sector.

Indicó que el problema se registra en lugares como El Cinco, El Bajito, El Teniente y El Insurgente, donde se robaron recientemente más de 100 toneladas de camarón chiquito o "piojo".

"Estos hechos tienen repercusiones directas en otras comunidades, como Yavaros y Las Bocas, donde los pescadores resienten la falta de producto en el mar", señaló.

"Por eso la Marina debe regresar a los campos pesqueros y, con una vigilancia permanente, disminuiría mucho el robo de camarón", agregó.

Escalante subrayó que el problema es muy grave, pero, a pesar de ello, muchos no lo denuncian por miedo.

Dijo que este asunto fue planteado en una reunión realizada recientemente en Huatabampo, encabezada por el director de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez, y el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El dirigente pesquero lamentó que se presente dicha problemática en un sector que enfrenta una severa crisis desde hace varios años, debido a diversos factores.

"Todas esas toneladas de camarón que nos roban nos hacen mucha falta. Es algo que repercute mucho en nuestros ingresos, en nuestra economía", añadió.

"Va naciendo el camarón y se lo roban a pie; no se vale", Rosario Escalante.