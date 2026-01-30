Sheinbaum buscará ayudar a Cuba sin poner en riesgo a México tras aranceles impuestos por Trump

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este viernes sobre el decreto del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

La mandataria enfatizó que México buscará alternativas para entregar ayuda humanitaria a la isla, sin poner en riesgo la integridad económica o política del país.

ACCIONES OFICIALES DE MÉXICO ANTE EL DECRETO DE TRUMP

Su postura fue expuesta durante la conferencia matutina en Palacio Nacional en respuesta a las preocupaciones internacionales por la posible crisis energética y social que enfrenta Cuba tras las recientes sanciones de Washington.

Sheinbaum explicó que instruirá al secretario de Relaciones Exteriores para establecer comunicación con el Departamento de Estado de Estados Unidos con el objetivo de clarificar "el alcance preciso" del decreto que faculta los aranceles.

El gobierno mexicano busca evitar una crisis humanitaria de "gran alcance" que podría impactar directamente servicios esenciales como hospitales, alimentación y otros bienes básicos del pueblo cubano", subrayó la presidenta.

México, que en 2025 se convirtió en uno de los principales proveedores de petróleo a Cuba tras la reducción de suministros desde Venezuela, ha caracterizado por esos envíos bajo el esquema de ayuda humanitaria y contratos comerciales gestionados por Petróleos Mexicanos (Pemex).

IMPACTO Y CONTEXTO DE LAS SANCIONES A CUBA

Sheinbaum ha aclarado que, si bien algunos envíos contractuales han sufrido ajustes logísticos, la ayuda de carácter humanitario continúa activa y se mantendrá según las necesidades y solicitudes de la isla caribeña, en línea con la tradición histórica de solidaridad del país.

La presidenta reiteró que la solidaridad con el pueblo cubano es lo más importante y expresó su disposición a explorar todos los mecanismos diplomáticos posibles, priorizando el diálogo y evitando confrontaciones.

Aclaró también que en su reciente conversación con Trump no se abordó específicamente este tema, y que el canciller mexicano será el encargado de profundizarlo ante las autoridades estadounidenses.

La declaración de Sheinbaum llega en un contexto delicado: Trump ha declarado una "emergencia nacional" con respecto a Cuba y pretende usar los aranceles como medida de presión para aislar al régimen de la isla, complicando aún más la ya grave situación energética que enfrenta Cuba.