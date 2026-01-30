  • 24° C
Nacional / México

Nombres de los 10 ingenieros mineros desaparecidos en Sinaloa; siete son originarios de Sonora

Autoridades difundieron identidades completas tras reporte ocurrido en una mina, mientras familias esperan avances sobre ubicación y estado actual

Ene. 30, 2026
Familiares de los trabajadores desaparecidos exigen avances en la investigación y mantienen la esperanza de que sean localizados con vida
A casi una semana de la desaparición de 10 ingenieros y técnicos vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver, entre ellos trabajadores originarios de Sonora, principalmente de Hermosillo, sus familias continúan sin recibir información sobre su paradero. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde los empleados fueron privados de la libertad mientras se encontraban en un campamento minero.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Sinaloa y datos difundidos por familiares, el 23 de enero hombres armados irrumpieron en el campamento minero La Clementina, ubicado en la comunidad de Pánuco, municipio de Concordia. En ese lugar, los empleados se encontraban descansando cuando fueron sacados por la fuerza.

Desde ese momento se desconoce el paradero de los 10 trabajadores, algunos de ellos con residencia en Sonora. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas localizadas ni detenidas en relación con este caso.

La denuncia por la desaparición fue presentada el 24 de enero por la apoderada legal de la empresa minera, a través de una llamada al número de emergencias 911, lo que derivó en la apertura formal de la investigación y la activación de los protocolos de búsqueda.

QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES DESAPARECIDOS

Con base en fichas de búsqueda emitidas por autoridades y en información difundida por familiares, las personas privadas de la libertad el 23 de enero son:

Ingenieros y técnicos desaparecidos

  • José Ángel Hernández Vélez, 38 años
  • Francisco Antonio Esparza Yáñez, alrededor de 65 años
  • José Manuel Castañeda Hernández, 35 años
  • Saúl Alberto Ochoa Pérez, 35 años
  • Antonio de la O Valdez, 30 años
  • Ignacio Aurelio Salazar Flores, aproximadamente 37 años

Proveedores de seguridad desaparecidos

  • José Antonio Jiménez Nevárez, 32 años
  • Javier Emilio Valdez Valenzuela, 40 años
  • Javier Guillermo Vargas Valle, 40 años
  • Miguel Tapia Rayón, 40 años

Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización de las personas desaparecidas ni sobre detenciones relacionadas con estos hechos, mientras las investigaciones continúan.

Fernanda Rodríguez
