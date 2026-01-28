Secuestran a 14 ingenieros de Hermosillo en mina de Concordia, Sinaloa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La desaparición de 14 ingenieros que laboraban en una mina ubicada en el municipio de Concordia, Sinaloa, ha generado alarma y profunda preocupación entre sus familiares. De acuerdo con los primeros reportes, al menos siete de los trabajadores son originarios de Hermosillo, Sonora, y fueron privados de la libertad por un grupo armado.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de enero y, hasta el momento, no se tiene información oficial sobre el paradero de las víctimas.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA MINA DE CONCORDIA?

Según el testimonio de una mujer que se identificó como familiar de uno de los ingenieros desaparecidos, los trabajadores prestaban sus servicios para la mina Vizsla, de origen canadiense, dedicada a la extracción de plata.

La empresa los mantenía hospedados en un fraccionamiento del municipio de Concordia, presuntamente considerado como una zona segura. Dicho complejo habitacional lleva por nombre La Clementina.

"Desaparecieron del mismo fraccionamiento que la mina les rentó, que supuestamente era seguro", relató la familiar.

CÓMO OCURRIÓ LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

De acuerdo con el testimonio, alrededor de las 6:00 horas de la mañana del 23 de enero, personas armadas y no identificadas llegaron al fraccionamiento donde se encontraban los ingenieros y se los llevaron por la fuerza.

Desde ese momento, los familiares no han tenido contacto con ellos ni han recibido información sobre su paradero, lo que ha incrementado la angustia con el paso de los días.

LA POSTURA DE LA EMPRESA MINERA

Los familiares denunciaron que la mina Vizsla no ha presentado una denuncia formal ante las fiscalías por este hecho. Según la versión de los allegados, la empresa habría evitado hacerlo para no afectar su cotización en la bolsa de valores.

De acuerdo con lo señalado, la minera habría optado por esperar un posible contacto con el grupo armado para intentar una negociación. Sin embargo, hasta ahora no se ha registrado ningún acercamiento ni solicitud por parte de los presuntos responsables.

"La mina nos ha dicho que no se han contactado y que no tienen noticias de ningún paradero", declaró la entrevistada.

FAMILIARES INTERPONEN DENUNCIAS ANTE LA FISCALÍA

Ante la falta de una acción directa por parte de la empresa, fueron los propios familiares de los 14 ingenieros quienes acudieron a presentar denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa.

No obstante, explicaron que el proceso ha sido complicado, ya que la mayoría de los afectados viven fuera del estado, principalmente en Sonora, lo que dificulta su presencia constante para dar seguimiento al caso.

"Ya va casi una semana y no tenemos noticias, estamos muy desesperados", expresó la familiar.

PIDEN MAYOR INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Los familiares también señalaron que personal de la mina les pidió no hacer público el caso por temor a que la situación se salga de control. Sin embargo, ante la falta de avances y comunicación, decidieron alzar la voz y solicitar la intervención de más autoridades.

Una de las personas desaparecidas es Antonio Esparza, ingeniero de 67 años de edad y originario de Hermosillo, quien, según su familiar, llevaba siete años trabajando para la empresa minera.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando avances en la investigación, mientras crece la presión pública para que se refuercen las acciones de búsqueda y localización de los ingenieros secuestrados.