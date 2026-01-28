Atacan a balazos a diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya en el centro de Culiacán

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un ataque armado contra políticos del partido Movimiento Ciudadano (MC) se registró la mañana de este miércoles 28 de enero en pleno Centro de Culiacán, Sinaloa, generando una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y alarma entre la población.

De acuerdo con información confirmada, la agresión fue dirigida contra los diputados locales de MC Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE CONTRA LOS DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO?

Ambos resultaron lesionados por impactos de bala y fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales de la capital sinaloense, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer su estado de salud oficial.

El ataque ocurrió minutos antes de las 12:00 horas sobre uno de los carriles del Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, a la altura de la calle Domingo Rubí, específicamente en el paso peatonal del Ajedrez del malecón, en la colonia Centro de Culiacán.

El punto se encuentra muy cerca de las instalaciones del partido Movimiento Ciudadano.

Según los primeros reportes, los legisladores se dirigían desde la sede del partido hacia el Aeropuerto Internacional de Culiacán, ya que tenían programado un vuelo a las 13:30 horas con destino a la Ciudad de México.

Ambos habían solicitado permiso al Congreso del Estado para retirarse de una comparecencia, debido a que participarían en una reunión en la capital del país.

Inicialmente, el reporte al número de emergencias alertó sobre detonaciones de arma de fuego en el Centro de la ciudad. Policías municipales solicitaron apoyo vía radio y, en un primer momento, se pensó que los heridos eran elementos de seguridad.

Posteriormente se confirmó que las personas lesionadas eran los diputados de Movimiento Ciudadano.

DETALLES CONFIRMADOS SOBRE LOS HERIDOS Y VEHÍCULOS AFECTADOS

Integrantes de Movimiento Ciudadano sufren ataque armado en Culiacán.

Sergio Torres Félix, líder del partido en Sinaloa y a la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda salían del Congreso estatal cuando ocurrió el hecho; resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. pic.twitter.com/lgMY6OBrec — Monica Garza (@monicagarzag) January 28, 2026

Trascendió que los escoltas de Sergio Torres, con los que cuenta desde que fue alcalde de Culiacán, habrían solicitado el apoyo tras la agresión. Hasta ahora no se han confirmado policías heridos.

En el lugar quedaron varios vehículos con impactos de bala. Entre ellos, una camioneta Audi blanca, propiedad de Sergio Torres, con daños visibles en los cristales del piloto y copiloto.

Además, se localizó un automóvil MG blanco con impactos en el parabrisas y la carrocería; y un Nissan blanco con daños en la parte trasera fue encontrado abandonado por la calle Rafael Buelna, cerca de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por lo que se presume que esté relacionado con los hechos.

Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas detenidas por el ataque armado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano.