Mhoni Vidente advierte que el próximo sismo en México es en febrero; Conoce la fecha que señaló

El año 2026 ha comenzado con una serie de acontecimientos que han mantenido en alerta a la población. En menos de un mes, México ha enfrentado sismos recurrentes, tensiones políticas y diversas situaciones que han generado preocupación social. En este contexto, las predicciones de Mhoni Vidente han cobrado fuerza entre quienes siguen de cerca sus advertencias.

La vidente cubana ya había anticipado que 2026 sería un año con alta actividad sísmica, y recientemente reforzó este mensaje con una nueva alerta relacionada con un posible terremoto durante el mes de febrero.

LAS FECHAS QUE VISUALIZA MHONI VIDENTE

Fue a través de su programa Las predicciones con Mhoni Vidente, donde la astróloga aseguró que uno de los movimientos telúricos más intensos del año podría registrarse en febrero. De acuerdo con su visión, las fechas clave serían el 7, 11 o 21 de febrero. En Oaxaca y Michoacán con consecuencias hasta Puebla.

Según explicó, el sismo podría alcanzar una magnitud aproximada de 7.1 a 7.7 y estaría relacionado con el incremento de enjambres sísmicos que se han presentado en el país. Aun así, señaló que, aunque los temblores continuarán, no serían tan constantes ni devastadores como en otros periodos históricos.

ALERTA TAMBIÉN PARA OTROS PAÍSES

Además de México, Mhoni Vidente mencionó que países como Colombia podrían verse afectados por movimientos telúricos en las próximas semanas. Por ello, hizo un llamado a la población a mantenerse informada y atenta a las recomendaciones de protección civil.

Uno de los puntos que más inquietud genera es el posible impacto del movimiento telúrico. Ante esta duda, la vidente aseguró que, aunque las alertas sísmicas podrían volverse frecuentes, no visualiza consecuencias graves ni pérdidas mayores.

Incluso señaló que el sonido de las alarmas podría convertirse en algo habitual durante este periodo, pero insistió en que no observa escenarios de destrucción significativa tras el sismo que anticipa para febrero.