¿El lunes 2 de febrero es feriado oficial? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo

El próximo 2 de febrero, México celebrará el tradicional Día de la Candelaria, una de las festividades más arraigadas en la cultura popular, marcada por reuniones familiares, tamales y la ya conocida “tamaliza” para quienes sacaron al Niño Dios en la Rosca de Reyes.

Sin embargo, este año la fecha no solo será especial por la tradición religiosa y gastronómica, sino también porque coincidirá con un día de descanso oficial, generando dudas entre trabajadores, padres de familia y estudiantes.

¿EL LUNES 2 DE FEBRERO ES FERIADO OFICIAL?

Aunque el Día de la Candelaria no es, por sí mismo, un feriado oficial, en 2026 el lunes 2 de febrero sí será día de descanso obligatorio en México. La razón no es la festividad religiosa, sino el ajuste del calendario laboral por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, que se celebra cada 5 de febrero.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 5 de febrero está reconocido como día de descanso obligatorio. No obstante, cuando esta fecha cae entre semana, como ocurrirá en 2026, que será jueves, el descanso se recorre al lunes inmediato anterior, es decir, al 2 de febrero, con el fin de fomentar los fines de semana largos o “puentes”.

¿CÓMO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS EL 2 DE FEBRERO DE 2026?

Si tu empleador te solicita laborar ese día, la LFT es clara. El artículo 75 establece que las personas trabajadoras deben recibir un pago triple:

Salario diario normal, más

Un pago doble adicional por tratarse de un día de descanso obligatorio.

Además, las empresas deben definir previamente cuántos trabajadores serán necesarios para laborar durante el puente. En caso de que el descanso obligatorio coincidiera con domingo, también aplicaría el pago de la prima dominical, conforme al artículo 71 de la LFT.

¿CUÁNTOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO HABRÁ EN 2026?

Con este primer puente del año, aún restan siete días de descanso obligatorio para los trabajadores a nivel federal durante 2026. Estas fechas se definen desde el inicio del año y son difundidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Así, el arranque de febrero traerá consigo un fin de semana largo que combina tradición, descanso y derechos laborales, dejando claro que, aunque el motivo no sea directamente el Día de la Candelaria, el 2 de febrero sí se descansa en México.