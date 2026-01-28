Sheinbaum plantea acceso a créditos para las pequeñas y medianas empresas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió durante la conferencia matutina que el martes 27 de enero sostuvo un encuentro con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), junto con banqueros y funcionarios federales, para analizar aspectos clave de la economía mexicana, con especial énfasis en facilitar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes) y promover la adopción de pagos digitales en el país.

En la reunión, celebrada en Palacio Nacional, estuvieron presentes representantes de diversos bancos comerciales, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El objetivo fue revisar prioridades y coordinar esfuerzos entre el sector público y financiero ante las condiciones actuales del mercado y los retos derivados de la proximidad de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

FACILITAR CRÉDITOS PARA PYMES Y AMPLIAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Sheinbaum destacó la necesidad de simplificar estos procesos para ampliar las oportunidades para los pequeños negocios, que representan una parte fundamental de la economía nacional.

Las metas compartidas incluyen avanzar hacia un mayor porcentaje de pymes con acceso a financiamiento bancario, en línea con los objetivos del Plan México. Este plan también contempla aumentar la bancarización, apoyar proyectos productivos y reducir la informalidad del mercado.

DIGITALIZACIÓN DE PAGOS Y MODERNIZACIÓN ECONÓMICA

Otro tema prioritario fue la digitalización de los medios de pago, con la intención de modernizar el sistema financiero mexicano y agilizar las transacciones cotidianas. Esto no solo facilitaría el uso de servicios financieros a más sectores de la población, sino que también contribuiría a reducir la dependencia del efectivo en la economía nacional.

La inclusión de tecnología financiera y herramientas digitales se ve como un elemento clave para fortalecer la estabilidad económica y la competitividad, especialmente entre los sectores que aún no acceden plenamente al sistema financiero formal.

Además de los temas de financiamiento y digitalización, la reunión abordó las perspectivas económicas generales del país. El diálogo entre Sheinbaum, la gobernadora de Banxico y los banqueros forma parte de una estrategia más amplia para alinear políticas públicas y privadas que impulsen el crecimiento económico ante un entorno global desafiante.