  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Reparación del daño por descarrilamiento del Tren Interoceánico comenzará la próxima semana

La mandataria detalló que se acudirá a las comunidades de las personas afectadas para iniciar el procedimiento, sin tener que viajar a la CDMX

Ene. 28, 2026
Reparación del daño por descarrilamiento del Tren Interoceánico comenzará la próxima semana

El gobierno de México iniciará el próximo lunes 2 de febrero el procedimiento de reparación integral del daño para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre del año pasado en Oaxaca, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.

TREN EN EXCESO DE VELOCIDAD

Durante la conferencia matutina de este miércoles 28 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el proceso se pondrá en marcha luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la locomotora circulaba a 65 kilómetros por hora, es decir, 15 kilómetros por encima de la velocidad permitida en una zona de curvas.

La mandataria detalló que, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la FGR acudirán directamente a las comunidades de las personas afectadas para iniciar el procedimiento, sin que estas tengan que trasladarse a la Ciudad de México.

REPARACIÓN ECONÓMICA Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

La reparación integral abarcará a 225 personas, que corresponde al total de pasajeros que viajaban en el tren al momento del accidente.

Sheinbaum expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y explicó que la reparación se realizará conforme a los lineamientos de la FGR.

Señaló que las familias podrán decidir si aceptan o no el proceso de reparación integral, el cual contempla primero la indemnización por parte de la aseguradora, y posteriormente los apoyos que determine la Fiscalía.

Asimismo, informó que una persona permanece hospitalizada en el Hospital 20 de Noviembre, mientras que el resto de los heridos ya fue dado de alta.

Por su parte, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que desde el momento del accidente la prioridad ha sido la atención médica, el acompañamiento jurídico y el apoyo sensible a las víctimas y a los familiares de quienes perdieron la vida.

Explicó que a partir del lunes se instalarán mesas de atención interinstitucional, en las que cada víctima contará con el acompañamiento de un asesor jurídico de la CEAV y personal de la FGR, a fin de resolver dudas y presentar las opciones de reparación.

Los montos serán diferenciados, considerando el nivel de afectación física, emocional y material.

Medina subrayó que la instrucción presidencial es agilizar los trámites, eliminando procesos burocráticos, para que un procedimiento que normalmente tarda más de seis meses pueda resolverse en cuestión de días.

Finalmente, la presidenta reiteró su apoyo, solidaridad y acompañamiento a todas las personas afectadas por este accidente.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Día de la Candelaria: ¿Por qué se comen tamales el 2 de febrero? Conoce el origen de esta tradición
Nacional / México

Día de la Candelaria: ¿Por qué se comen tamales el 2 de febrero? Conoce el origen de esta tradición

Enero 28, 2026

Esta costumbre es una mezcla de raíces históricas, religiosas y culturales muy profundas que representan la diversidad en México

Sheinbaum plantea acceso a créditos para las pequeñas y medianas empresas
Nacional / México

Sheinbaum plantea acceso a créditos para las pequeñas y medianas empresas

Enero 28, 2026

La presidenta propone facilitar el financiamiento para las pymes mediante la reducción de requisitos y el impulso a pagos digitales

Detienen a operador del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca
Nacional / México

Detienen a operador del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

Enero 27, 2026

La captura se realizó el 26 de enero en el estado de Chiapas, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones