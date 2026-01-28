Reparación del daño por descarrilamiento del Tren Interoceánico comenzará la próxima semana

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobierno de México iniciará el próximo lunes 2 de febrero el procedimiento de reparación integral del daño para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre del año pasado en Oaxaca, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.

TREN EN EXCESO DE VELOCIDAD

Durante la conferencia matutina de este miércoles 28 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el proceso se pondrá en marcha luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la locomotora circulaba a 65 kilómetros por hora, es decir, 15 kilómetros por encima de la velocidad permitida en una zona de curvas.

La mandataria detalló que, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la FGR acudirán directamente a las comunidades de las personas afectadas para iniciar el procedimiento, sin que estas tengan que trasladarse a la Ciudad de México.

REPARACIÓN ECONÓMICA Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

La reparación integral abarcará a 225 personas, que corresponde al total de pasajeros que viajaban en el tren al momento del accidente.

Sheinbaum expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y explicó que la reparación se realizará conforme a los lineamientos de la FGR.

Señaló que las familias podrán decidir si aceptan o no el proceso de reparación integral, el cual contempla primero la indemnización por parte de la aseguradora, y posteriormente los apoyos que determine la Fiscalía.

Asimismo, informó que una persona permanece hospitalizada en el Hospital 20 de Noviembre, mientras que el resto de los heridos ya fue dado de alta.

Por su parte, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que desde el momento del accidente la prioridad ha sido la atención médica, el acompañamiento jurídico y el apoyo sensible a las víctimas y a los familiares de quienes perdieron la vida.

Explicó que a partir del lunes se instalarán mesas de atención interinstitucional, en las que cada víctima contará con el acompañamiento de un asesor jurídico de la CEAV y personal de la FGR, a fin de resolver dudas y presentar las opciones de reparación.

Los montos serán diferenciados, considerando el nivel de afectación física, emocional y material.

Medina subrayó que la instrucción presidencial es agilizar los trámites, eliminando procesos burocráticos, para que un procedimiento que normalmente tarda más de seis meses pueda resolverse en cuestión de días.

Finalmente, la presidenta reiteró su apoyo, solidaridad y acompañamiento a todas las personas afectadas por este accidente.