Frente frío 32 intensificará heladas y lluvias en México: ¿qué estados serán afectados?

Enero cerrará con temperaturas gélidas en gran parte del país, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que confirmó el ingreso de un nuevo sistema que provocará heladas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento en más de 20 estados.

De acuerdo con el SMN, el frente frío número 32 ingresará por la frontera norte de México durante el jueves, impulsado por una masa de aire polar que interactuará con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas, así como vientos intensos en diversas regiones.

ESTADOS AFECTADOS POR EL FRENTE FRÍO 32

Durante viernes y sábado, el sistema se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste del país, generando chubascos y lluvias fuertes, además de precipitaciones muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire polar provocará un evento de "Norte" muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, acompañado de oleaje elevado.

En cuanto a temperaturas mínimas, se prevén valores de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua, así como -5 a 0 °C en Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En entidades como Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Chiapas, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C, principalmente en áreas altas.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ EL FRÍO?

El frente frío 32 se mantendrá activo hasta el sábado, por lo que el ambiente frío, las heladas nocturnas y las lluvias persistirán al menos hasta el viernes 30 y sábado 31 de enero, cuando se esperan nuevamente lluvias intensas en el sureste del país.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las bajas temperaturas, los vientos fuertes y el oleaje elevado.