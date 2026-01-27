  • 24° C
Nacional / México

Enfrentamiento armado en Culiacán deja un policía herido y cuatro detenidos en Bachigualato

Durante el operativo también se aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y un vehículo de los civiles armados

Ene. 27, 2026
El hecho se suma a los distintos operativos de seguridad que se mantienen activos en la capital de Sinaloa.
Un enfrentamiento armado registrad este 27 de enero en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo un policía municipal herido y cuatro civiles detenidos, luego de un operativo desplegado por autoridades locales en el sector Bachigualato.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, los hechos se originaron tras el reporte de personas armadas que se desplazaban a bordo de una camioneta en dicha zona. Al acudir al llamado, elementos de la Policía Municipal fueron recibidos a disparos por los ocupantes del vehículo, lo que derivó en un intercambio de fuego.

ELEMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL HERIDO

Entre los uniformados que acudieron al lugar se encontraba el teniente coronel Alejandro Bravo Martínez, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, cuya camioneta oficial fue impactada por los presuntos agresores durante su intento de huida. Pese al ataque y al choque del vehículo, el mando policial resultó ileso.

Sin embargo, un elemento de la Policía Municipal sufrió lesiones provocadas por esquirlas del parabrisas durante el enfrentamiento. La SSP informó que el agente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y su estado de salud se reporta fuera de peligro.

LOGRAN DETENER A CUATRO PRESUNTOS DELINCUENTES

Tras repeler la agresión, las fuerzas de seguridad lograron la detención de cuatro presuntos delincuentes. Durante el operativo también se aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y el vehículo en el que se desplazaban los civiles armados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa, instancia que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

César Leyva
César Leyva
