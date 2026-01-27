Detienen a "El Seven", líder de La Familia Michoacana, tras operativo en Edomex

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de Juan "N", alias El Seven o El Siete, identificado como uno de los principales líderes de la organización criminal La Familia Michoacana.

La captura se realizó el 27 de enero, como resultado de un operativo coordinado con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México.

¿QUIÉN ES "EL SEVEN"?

Juan "N", conocido como El Seven, es señalado por autoridades capitalinas como uno de los operadores y líderes relevantes de La Familia Michoacana, organización criminal con presencia en diversos estados del país.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, El Seven estaría relacionado con delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, secuestro y homicidio, cometidos principalmente en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Sobre el imputado pesaba una orden de reaprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, lo que motivó su localización y captura.

Las autoridades consideran que su detención representa un golpe significativo a la estructura operativa del grupo criminal en la región centro del país.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE "EL SEVEN"

El arresto fue llevado a cabo por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes ubicaron al presunto delincuente en un inmueble de dicha demarcación.

El operativo se realizó sin que se reportaran enfrentamientos. La FGJCDMX destacó que la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, así como de la coordinación interinstitucional entre fiscalías estatales.

Tras su aseguramiento, Juan "N" fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición de un juez de control que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

¿QUÉ ES LA FAMILIA MICHOACANA?

La Familia Michoacana es una organización criminal que surgió en la década de 1980 en el estado de Michoacán, con presencia inicial en la región de Tierra Caliente.

En sus primeros años, mantuvo vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas, lo que le permitió expandirse y consolidarse como uno de los grupos delictivos más influyentes del país.

En 2006, el grupo rompió con Los Zetas y los declaró enemigos, lo que detonó una ola de violencia en estados como Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México.

Posteriormente, en 2011, uno de sus líderes fundó Los Caballeros Templarios, fragmentando aún más el panorama criminal.

En años recientes, La Familia Michoacana ha estado vinculada a conflictos internos y disputas territoriales, así como a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, extorsión y control de recursos.

En este contexto, la detención de El Seven refuerza las acciones de las autoridades para debilitar a la delincuencia organizada y fortalecer la procuración de justicia en la capital y estados vecinos.