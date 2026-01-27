SCJN falla contra Grupo Salinas y avala cobro millonario del SAT

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La situación fiscal de Grupo Salinas volvió a tensarse luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera un nuevo litigio a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una decisión que refuerza las facultades de la autoridad fiscal y abre la puerta para el cobro de millones de pesos adicionales al conglomerado empresarial vinculado a Ricardo Salinas Pliego.

COBRO MILLONARIO DEL SAT

El máximo tribunal del país validó el cobro de 67 millones de pesos en impuestos a una de las empresas del grupo, monto que se suma a los más de 51 mil millones de pesos que el consorcio mantiene pendientes de pago con el fisco federal, de acuerdo con información del Gobierno Federal.

La resolución quedó firme tras la publicación, el pasado 22 de enero, del engrose de la sentencia correspondiente al octavo litigio fiscal de empresas relacionadas con Grupo Salinas, asunto que había sido resuelto desde el 19 de noviembre de 2025.

Al resolver el amparo directo en revisión 3842/2024, la SCJN determinó que el SAT sí cuenta con facultades para revisar directamente a una empresa controlada que opera bajo el régimen de consolidación fiscal, un punto clave en la disputa legal.

Con este criterio, la Corte avaló la multa de 67 millones de pesos impuesta a Nueva Elektra del Milenio, empresa de Grupo Salinas, por haber declarado en 2012 pérdidas fiscales mayores a las reales, lo que derivó en un crédito fiscal adicional.

UNA CADENA DE FALLOS EN CONTRA DEL GRUPO SALINAS

El fallo también dejó sin efecto una resolución previa favorable a la empresa. La Corte revocó la sentencia emitida por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que había concedido un amparo a la compañía. Al resolver en sentido contrario, la SCJN ordenó devolver el expediente al tribunal colegiado para que emita una nueva sentencia alineada con los criterios del máximo tribunal, lo que permitirá al SAT ejecutar el cobro del crédito fiscal.

Este caso se suma a una serie de resoluciones adversas para Grupo Salinas. El pasado 13 de noviembre, la SCJN falló en contra de empresas del conglomerado en siete litigios fiscales, decisiones que obligan al grupo a pagar más de 48 mil millones de pesos en impuestos. Posteriormente, el Gobierno Federal informó que el adeudo total del consorcio supera los 51 mil millones de pesos, monto que permanece sin cubrir.

Pese a estos fallos, la Corte aún tiene pendiente la resolución de un noveno litigio fiscal, relacionado con un crédito por 621.9 millones de pesos, el cual deberá definirse a más tardar en febrero, conforme a los plazos legales.

El asunto está a cargo de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, luego de que un proyecto previo fuera retirado por contener criterios contradictorios.