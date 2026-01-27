David Toscana: El autor mexicano gana el premio Alfaguara 2026 por la novela "El ejército ciego"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El escritor mexicano David Toscana fue anunciado como ganador de la XXIX edición del Premio Alfaguara de Novela por su obra El ejército ciego, un ambicioso texto narrativo que se impuso entre 1,140 manuscritos recibidos para la convocatoria de este año.

El galardón dado a conocer desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid, uno de los escenarios más emblemáticos del certamen.

¿DE QUÉ TRATA EL EJÉRCITO CIEGO DE DAVID TOSCANA?

Narrada en primera persona, El ejército ciego construye una voz coral y poética que combina testimonio, leyenda y humor negro.

El jurado subrayó que se trata de "una gran épica para los vencidos", una novela que se distancia del relato histórico tradicional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la violencia, el poder y la resistencia humana.

La obra toma como punto de partida un hecho histórico del siglo IX: la orden del emperador bizantino Basilio II de cegar a 15 mil soldados búlgaros tras una batalla decisiva.

A partir de este episodio, Toscana elabora una fábula oscura y profundamente contemporánea, donde la guerra se convierte en una metáfora del ejercicio extremo del poder.

Al recibir el premio, el autor señaló que la novela surge de un pasaje del Skylitzes matritensis, del cronista Johannes Escilitzes, y afirmó: "Uno termina siendo contemporáneo cuando abreva del pasado".

¿QUIÉN ES DAVID TOSCANA?

David Toscana nació en Monterrey, Nuevo León, el 7 de noviembre de 1961. Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente se formó en la Escuela de Escritores de la SOGEM, donde consolidó su vocación literaria.

Es considerado una de las voces más singulares de la narrativa mexicana actual, caracterizado por su estilo sobrio, irónico y reflexivo, así como por su interés en personajes marginales y derrotados.

Además, su obra ha sido traducida a varios idiomas. La novela Estación Tula fue publicada en alemán, inglés y griego, lo que amplió su proyección internacional. A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos:

Premio Bellas Artes de Narrativa Colima (honorario) en 2005

(honorario) en 2005 Premio de Narrativa Antonin Artaud por El último lector

por El último lector Premio José María Arguedas en 2008 por El ejército iluminado

en 2008 por El ejército iluminado Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores en 2017 por Olegaroy

AUTORES MEXICANOS QUE HAN GANADO EL PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA

Con este triunfo, Toscana se convierte en el quinto autor mexicano en obtener el Premio Alfaguara de Novela. Antes que él lo lograron:

Elena Poniatowska (2001)

(2001) Xavier Velasco (2003)

(2003) Jorge Volpi (2018)

(2018) Guillermo Arriaga (2020), por Salvar el fuego

El Premio Alfaguara de Novela está dotado con 175 mil dólares, una escultura del artista Martín Chirino y la publicación simultánea de la obra ganadora en todos los países de habla hispana.

En el caso de El ejército ciego, la novela llegará a librerías el 26 de marzo, confirmando a David Toscana como una figura central de la literatura mexicana contemporánea.