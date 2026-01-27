Sheinbaum reitera que envío de petróleo a Cuba es una política histórica y soberana de México

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el envío de petróleo mexicano a Cuba es una decisión soberana del Estado mexicano, en medio de versiones periodísticas que apuntan a una posible suspensión de estos cargamentos durante el mes de enero.

Sin embargo, la mandataria evitó confirmar si el suministro fue efectivamente pausado en los últimos días, limitándose a subrayar que se trata de una política de larga data y no de una acción reciente.

Durante su conferencia matutina de este martes 27 de enero, Sheinbaum sostuvo que el suministro de crudo a la isla responde tanto a criterios humanitarios como al contexto del bloqueo económico que enfrenta Cuba desde hace décadas, el cual ha provocado severos problemas de desabasto.

En ese sentido, recalcó que México ha mantenido históricamente una postura de solidaridad con el pueblo cubano, independientemente del gobierno en turno.

"Como hemos dicho, es una decisión soberana. Pemex toma sus decisiones y la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias petróleo a Cuba tiene que ver con una política que ha venido desde hace muchos años; no es reciente", afirmó la presidenta.

Agregó que el envío de crudo se realiza bajo los términos que defina Petróleos Mexicanos (Pemex), ya sea en función de contratos vigentes o mediante determinaciones específicas del gobierno federal por razones humanitarias.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de que Bloomberg reportara que Pemex habría detenido temporalmente el envío de cargamentos de petróleo a Cuba para enero, lo que generó cuestionamientos de la prensa sobre si dicha información era correcta.

PRESIONES INTERNACIONALES SOBRE EL ENVÍO DE PETRÓLEO A CUBA

Ante la insistencia, la mandataria evitó desmentir o confirmar directamente la publicación y se limitó a reiterar que "es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario".

Este tema también se produce en un contexto de presiones internacionales, luego de que Reuters informara que el gobierno mexicano evalúa la continuidad de estos envíos ante el temor de posibles represalias por parte de Estados Unidos.

No obstante, Sheinbaum enfatizó que la política exterior de México se rige por principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y solidaridad internacional.

Con estas declaraciones, la presidenta dejó claro que cualquier ajuste en el envío de petróleo a Cuba dependerá de decisiones internas de Pemex o del gobierno federal, sin que ello implique un cambio de fondo en la postura histórica de México frente a la isla.