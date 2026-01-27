  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Secretaría de Salud alerta por riesgo hereditario de diabetes; llama a detección temprana

Durante la mañanera, se hizo un llamado a la población a abandonar la idea de que la diabetes es inevitable y a prestar mayor atención

Ene. 27, 2026
Secretaría de Salud alerta por riesgo hereditario de diabetes; llama a detección temprana

Aunque la diabetes mellitus suele asociarse con complicaciones graves e irreversibles, las autoridades de salud federales advirtieron que esta percepción es errónea y puede retrasar acciones clave para prevenir la enfermedad. 

La Secretaría de Salud llamó a la población a abandonar la idea de que la diabetes es inevitable y a prestar mayor atención a los factores de riesgo, en especial cuando existen antecedentes familiares.

SSA LLAMA A DETECCIÓN TEMPRANA 

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que contar con un diagnóstico oportuno y adoptar cambios sostenidos en el estilo de vida permite reducir de manera significativa la probabilidad de desarrollar diabetes y evitar que el padecimiento avance hacia complicaciones como insuficiencia renal, ceguera o amputaciones.

"Con prevención, diagnóstico temprano y modificaciones en la alimentación y la actividad física, es posible retrasar o incluso evitar la aparición de la enfermedad, y llevar una vida prácticamente normal", sostuvo el funcionario federal.

Kershenobich explicó que la diabetes se desarrolla de manera progresiva a lo largo de la vida y que las intervenciones tempranas pueden reducir entre 40 y 60 por ciento el riesgo de padecerla, lo que refuerza la importancia de atender los factores de riesgo desde etapas iniciales.

ALERTA POR RIESGO HEREDITARIO DE DIABETES

Entre los principales factores que favorecen el desarrollo de la diabetes, el secretario de Salud mencionó:

  • Niveles elevados de glucosa en ayuno
  • Aumento del perímetro abdominal
  • Dietas altas en calorías y consumo frecuente de alimentos ultraprocesados
  • Estrés crónico
  • Alteraciones del sueño
  • Falta de acciones preventivas y de actividad física

No obstante, puso especial énfasis en los antecedentes familiares, al advertir que una persona con un familiar directo con diabetes tiene de dos a tres veces más riesgo de desarrollarla, y que este riesgo puede aumentar hasta seis veces cuando existen dos familiares cercanos con la enfermedad.

A este factor se suma el ambiente compartido, donde influyen los hábitos alimenticios y el sedentarismo, elementos que pueden potenciar el riesgo desde edades tempranas.

"Conocer el antecedente familiar permite prevenir de manera más temprana", destacó Kershenobich, al hacer un llamado directo a madres y padres que viven con diabetes para asumir una responsabilidad activa en la alimentación y el ejercicio de niñas y niños, con el objetivo de reducir el riesgo futuro.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Sheinbaum reitera que envío de petróleo a Cuba es una política histórica y soberana de México
Nacional / México

Sheinbaum reitera que envío de petróleo a Cuba es una política histórica y soberana de México

Enero 27, 2026

Esta respuesta se da luego de que se reportara que Pemex habría detenido temporalmente los cargamentos de crudo hacia ese país

IMSS: Esta compra es la más grande que ha hecho la dependencia en una sola exhibición
Nacional / México

IMSS: Esta compra es la más grande que ha hecho la dependencia en una sola exhibición

Enero 27, 2026

La institución de seguridad social concretó una adquisición histórica de equipamiento médico al realizar una inversión inédita mediante un solo pago

Día del Nutriólogo hoy martes 27 de enero: las frases que todos han escuchado alguna vez
Nacional / México

Día del Nutriólogo hoy martes 27 de enero: las frases que todos han escuchado alguna vez

Enero 27, 2026

Conoce las expresiones frecuentes en consultas alimenticias, ideal para compartir en redes sociales y reconocer de forma divertida