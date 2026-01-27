Secretaría de Salud alerta por riesgo hereditario de diabetes; llama a detección temprana

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Aunque la diabetes mellitus suele asociarse con complicaciones graves e irreversibles, las autoridades de salud federales advirtieron que esta percepción es errónea y puede retrasar acciones clave para prevenir la enfermedad.

La Secretaría de Salud llamó a la población a abandonar la idea de que la diabetes es inevitable y a prestar mayor atención a los factores de riesgo, en especial cuando existen antecedentes familiares.

SSA LLAMA A DETECCIÓN TEMPRANA

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que contar con un diagnóstico oportuno y adoptar cambios sostenidos en el estilo de vida permite reducir de manera significativa la probabilidad de desarrollar diabetes y evitar que el padecimiento avance hacia complicaciones como insuficiencia renal, ceguera o amputaciones.

"Con prevención, diagnóstico temprano y modificaciones en la alimentación y la actividad física, es posible retrasar o incluso evitar la aparición de la enfermedad, y llevar una vida prácticamente normal", sostuvo el funcionario federal.

Kershenobich explicó que la diabetes se desarrolla de manera progresiva a lo largo de la vida y que las intervenciones tempranas pueden reducir entre 40 y 60 por ciento el riesgo de padecerla, lo que refuerza la importancia de atender los factores de riesgo desde etapas iniciales.

ALERTA POR RIESGO HEREDITARIO DE DIABETES

Entre los principales factores que favorecen el desarrollo de la diabetes, el secretario de Salud mencionó:

Niveles elevados de glucosa en ayuno

Aumento del perímetro abdominal

Dietas altas en calorías y consumo frecuente de alimentos ultraprocesados

Estrés crónico

Alteraciones del sueño

Falta de acciones preventivas y de actividad física

No obstante, puso especial énfasis en los antecedentes familiares, al advertir que una persona con un familiar directo con diabetes tiene de dos a tres veces más riesgo de desarrollarla, y que este riesgo puede aumentar hasta seis veces cuando existen dos familiares cercanos con la enfermedad.

A este factor se suma el ambiente compartido, donde influyen los hábitos alimenticios y el sedentarismo, elementos que pueden potenciar el riesgo desde edades tempranas.

"Conocer el antecedente familiar permite prevenir de manera más temprana", destacó Kershenobich, al hacer un llamado directo a madres y padres que viven con diabetes para asumir una responsabilidad activa en la alimentación y el ejercicio de niñas y niños, con el objetivo de reducir el riesgo futuro.