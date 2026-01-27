  • 24° C
IMSS: Esta compra es la más grande que ha hecho la dependencia en una sola exhibición

La institución de seguridad social concretó una adquisición histórica de equipamiento médico al realizar una inversión inédita mediante un solo pago

Ene. 27, 2026
Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció la mayor compra de equipo médico en una sola exhibición para fortalecer la atención y el diagnóstico
En la conferencia matutina, de este martes 27 de enero, Zoé Robledo comparte que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo la mayor compra de equipo médico en una sola exhibición desde su creación, informó su director general. La adquisición tiene como objetivo principal modernizar la infraestructura hospitalaria y ampliar la capacidad diagnóstica en beneficio de millones de derechohabientes.

De acuerdo con el funcionario, esta compra marca un hito dentro del sistema de salud pública, no solo por el volumen de equipos adquiridos, sino por el modelo de adquisición utilizado, al realizarse directamente con los fabricantes.

EQUIPO MÉDICO ADQUIRIDO

Como parte de esta inversión histórica, el IMSS incorporará tecnología de alta especialidad que permitirá mejorar la detección temprana de enfermedades y optimizar tratamientos. El equipamiento adquirido incluye:

  • 67 mastógrafos, fundamentales para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama
  • 42 tomógrafos, clave para estudios de imagen de alta precisión
  • 2 resonadores magnéticos, utilizados en diagnósticos complejos
  • 2 angiógrafos, esenciales para procedimientos cardiovasculares

Estos equipos serán distribuidos estratégicamente en unidades médicas del IMSS a nivel nacional, priorizando zonas con mayor demanda y rezago en servicios especializados.

INVERSIÓN MILLONARIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

La compra representó una inversión de mil 747 millones de pesos y se realizó en coordinación con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Según Robledo, este acompañamiento institucional permitió garantizar un proceso transparente, eficiente y alineado con las políticas de austeridad y rendición de cuentas del gobierno federal.

El director del IMSS subrayó que la adquisición directa con fabricantes reduce intermediarios, evita sobrecostos y asegura mejores condiciones de mantenimiento y capacitación para el personal médico.

IMPACTO EN LA ATENCIÓN A PACIENTES

La incorporación de este equipo médico permitirá reducir tiempos de espera para estudios especializados, mejorar la calidad de los diagnósticos y fortalecer la atención preventiva, especialmente en enfermedades crónicas y de alto impacto como el cáncer y los padecimientos cardiovasculares.

Autoridades del IMSS señalaron que esta modernización contribuirá a salvar vidas mediante diagnósticos más oportunos y precisos, además de elevar la calidad de los servicios médicos en hospitales y clínicas del país.

