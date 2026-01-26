Sheinbaum confirma diálogo entre Grupo Salinas y el SAT para definir pago de adeudos fiscales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego de que venciera el plazo legal para liquidar un adeudo fiscal millonario, Grupo Salinas abrió un canal de comunicación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su intención de cumplir con el pago de impuestos pendientes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el acercamiento se realizó el jueves pasado, lo que permitió iniciar un proceso de análisis para definir el monto final y los beneficios fiscales aplicables conforme a la ley.

DIÁLOGO ENTRE GRUPO SALINAS Y EL SAT PARA DEFINIR PAGO DE ADEUDOS FISCALES

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el empresario Ricardo Salinas Pliego no realizó el pago el viernes, fecha límite para liquidar los 51 mil millones de pesos en adeudos fiscales, debido a que su corporativo se encuentra revisando con el SAT los descuentos previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Sheinbaum detalló que, a partir de la manifestación formal de intención de pago por parte de Grupo Salinas, se abrió un espacio de revisión técnica para determinar el alcance de las disminuciones permitidas por la legislación vigente, proceso que, subrayó, no se trata de una negociación política, sino de la aplicación estricta de la ley.

"Plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas. No de negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley", precisó la Presidenta.

Al ser cuestionada sobre si el empresario aún podría acceder a los beneficios fiscales pese a no haber pagado en la fecha límite, Sheinbaum indicó que, al haber expresado su intención de cumplir, todavía podría ser acreedor a dichos incentivos, los cuales, según ha informado el propio SAT, podrían representar una reducción de hasta 39 por ciento del monto total.

La mandataria recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que eran improcedentes los amparos promovidos por las empresas del grupo, ratificando así las resoluciones de los Tribunales Colegiados que confirmaron los créditos fiscales. En consecuencia, señaló, procedía el cobro de los impuestos correspondientes.

Explicó que los adeudos fueron determinados por el SAT entre 2013 y 2016, derivados del Impuesto sobre la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Posteriormente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones y, entre 2024 y 2025, los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación ratificaron dichas sentencias. Finalmente, en 2025, la SCJN confirmó de manera definitiva los fallos.

Con base en estas resoluciones, a partir de enero de 2026 el SAT quedó facultado para exigir el pago de 51 mil millones de pesos. Sheinbaum aseguró que se espera una resolución esta misma semana y que todo el proceso se llevará a cabo dentro del marco legal.

Mientras tanto, el SAT informó que el plazo de cinco días hábiles para que Grupo Salinas manifestara su decisión de pago venció el viernes 23 de enero, aunque el diálogo con la autoridad fiscal continúa.