Profeco prepara multa de 400 millones de pesos contra revendedores de boletos para BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analiza imponer una sanción económica cercana a 400 millones de pesos contra personas o plataformas que están revendiendo boletos de forma irregular, un problema que se ha intensificado con eventos de alta demanda en México. Esta medida forma parte de una revisión más amplia de prácticas en la venta de entradas y la protección de los derechos de los consumidores.

La dependencia que encabeza Iván Escalante abrió una investigación formal sobre la comercialización de entradas, especialmente tras miles de quejas de aficionados que han denunciado falta de transparencia, precios excesivos y prácticas que dejan a compradores sin acceso a eventos masivos. Este hecho ha estado particularmente enfocado en los conciertos programados de la agrupación BTS, donde fans reportaron irregularidades en la preventa y reventa de tickets a precios exorbitantes.

Profeco ha solicitado a plataformas de venta oficial, como Ticketmaster, que publiquen de manera clara y anticipada los mapas de asientos, costos totales, cargos adicionales y condiciones completas de cada etapa de venta, con el fin de evitar abusos y confusiones entre los consumidores.

DENUNCIAS CIUDADANAS COMO DETONANTE

Las acciones de Profeco son respuesta directa a miles de denuncias digitales recibidas por irregularidades en la venta de entradas, según información oficial. Los consumidores han expresado que las prácticas actuales favorecen la especulación y elevan los precios más allá del valor original, perjudicando especialmente a jóvenes y aficionados que buscan asistir a espectáculos populares.

Organizaciones de fans incluso han organizado iniciativas en redes para exigir mayor transparencia y regularización en la venta, bajo consignas que piden la publicación de información detallada antes de cada preventa.

REVENTA Y FRAUDES: UN FENÓMENO CRECIENTE

Además de los precios inflados por revendedores, estudios legislativos muestran que en los últimos años se han registrado más de 10 mil denuncias relacionadas con boletos falsos para conciertos, eventos deportivos y espectáculos teatrales, problema que ha aumentado más del treinta por ciento entre 2020 y 2023. Estos esquemas fraudulentos han operado a través de redes sociales y plataformas sin acreditación oficial, afectando a miles de consumidores.

Aunque Profeco no regula directamente los precios de mercado, ha enfatizado en que su rol es asegurar que los ciudadanos reciban información verídica, completa y oportuna para tomar decisiones informadas antes de comprar.