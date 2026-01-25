PRI utiliza IA para atacar a Morena y su campaña política termina en burlas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Partido Revolucionario Institucional buscó cuestionar la gestión de Morena en materia de infraestructura vial, pero su estrategia de comunicación digital terminó por volverse en su contra. Una imagen comparativa generada con inteligencia artificial, publicada en redes sociales, desató críticas y burlas debido a un error evidente en la señalética carretera.

La publicación fue difundida el 22 de enero desde la cuenta oficial del PRI en X y rápidamente se viralizó, no por el mensaje político que pretendía transmitir, sino por una inconsistencia geográfica que usuarios detectaron casi de inmediato.

UNA IMAGEN QUE NO CONVENCIÓ

El material compartido mostraba un contraste entre “cuando gobernaba el PRI” y “cómo están las carreteras con Morena”. En la imagen atribuida al pasado priista se observaba una autopista en buen estado, mientras que en la otra se retrataba un escenario de abandono.

Sin embargo, el uso de inteligencia artificial generó un detalle incorrecto que terminó por opacar el mensaje. Los señalamientos viales indicaban que para llegar a Cuernavaca se debía seguir de frente y que para salir hacia Tepotzotlán había que tomar la derecha.

El problema es que Tepotzotlán se ubica en el Estado de México, rumbo a Querétaro, mientras que el municipio cercano a Cuernavaca es Tepoztlán, en Morelos. La confusión entre ambos nombres fue suficiente para que la imagen perdiera credibilidad.

QUÉ BUSCABA COMUNICAR EL PRI

En su mensaje, el PRI aseguró que durante sus gobiernos se construyeron y mantuvieron las carreteras del país, garantizando la seguridad de las familias, y que bajo Morena la infraestructura vial se encuentra en abandono y es insegura para transitar.

La intención era reforzar un discurso crítico mediante una comparación visual sencilla y fácil de compartir. En los últimos años, el partido ha apostado por este tipo de contenidos gráficos para hablar de temas como educación, seguridad e infraestructura.

EL ERROR QUE DESATÓ LAS CRÍTICAS

Usuarios y cuentas especializadas señalaron dos fallas principales en la imagen difundida:

Primero, la dirección de los vehículos no coincidía con las flechas y señales de tránsito mostradas.

Segundo, el destino geográfico señalado era incorrecto, al confundir Tepotzotlán con Tepoztlán.

Estos detalles evidenciaron que la imagen no fue revisada con rigor antes de publicarse y reforzaron la percepción de que fue generada por inteligencia artificial sin un control editorial adecuado.

El PRI construyó las carreteras de este país y les dio mantenimiento permanente, garantizando la seguridad de las familias.



Hoy, con Morena, las carreteras están en total abandono y se han vuelto inseguras para transitar. pic.twitter.com/atqEuG30QY — PRI (@PRI_Nacional) January 22, 2026

POR QUÉ IMPORTA ESTE TIPO DE FALLOS EN CAMPAÑAS POLÍTICAS

La comunicación política en redes sociales depende en gran medida de la credibilidad. Cuando un partido utiliza imágenes como prueba visual de sus argumentos, los errores pueden desvirtuar por completo el mensaje.

En este caso, la discusión pública se centró en el fallo de la imagen y no en el estado real de las carreteras. La estrategia terminó por debilitar la crítica original y convirtió la campaña en un motivo de burla.

EL DEBATE SOBRE EL USO DE IA EN POLÍTICA

Más allá del error puntual, el caso abrió una conversación más amplia sobre el uso de inteligencia artificial en la comunicación política. Usuarios señalaron que este tipo de herramientas pueden ser útiles, pero también peligrosas si se emplean sin verificación ni contexto.

La polémica puso sobre la mesa la responsabilidad de los partidos al utilizar contenido generado por IA, especialmente cuando se presenta como evidencia en el debate público.