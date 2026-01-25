¿Te pueden exigir el ticket al salir de una tienda? Profeco aclara si es legal

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En supermercados, tiendas de autoservicio y clubes de precios de todo México, es común que personal de seguridad solicite a los clientes mostrar su ticket de compra y permita revisar los productos antes de autorizar la salida del establecimiento.

Esta práctica, justificada por los comercios como parte de sus "controles de seguridad" para prevenir robos, se ha normalizado entre los consumidores, quienes en muchos casos desconocen si se trata de una obligación legal o de una acción que vulnera sus derechos.

¿TE PUEDEN EXIGIR EL TICKET AL SALIR DE UNA TIENDA?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido clara al respecto: en México no es legal que revisen el ticket o el recibo de compra al salir de una tienda, ni que se condicione la salida del establecimiento a la presentación de este comprobante.

De acuerdo con la dependencia federal, la práctica comercial que consiste en solicitar el ticket para cotejarlo con los productos adquiridos no está permitida, ya que constituye un acto de molestia injustificada hacia el consumidor. Profeco explica que, una vez que el cliente realiza el pago en caja, los artículos pasan a ser de su propiedad, por lo que ningún establecimiento tiene derecho a someterlo a revisiones sin causa legal.

Asimismo, la autoridad señala que ningún comercio puede condicionar la entrada, la salida o el consumo a la presentación obligatoria del recibo de compra, aun cuando se trate de supuestos controles internos de seguridad.

Esta postura se sustenta en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual prohíbe a los proveedores de bienes o servicios implementar procedimientos que atenten contra la libertad, seguridad o integridad de las personas consumidoras, incluso cuando estos se presenten bajo el nombre de "registros" o revisiones preventivas.

En ese sentido, Profeco enfatiza que está prohibido que una tienda revise los productos adquiridos o condicione al cliente al cotejo de artículos con el ticket, salvo que exista una orden judicial o una situación legal plenamente justificada.

¿CÓMO DENUNCIAR ESTA PRÁCTICA ANTE PROFECO?

Las personas consumidoras que sean obligadas a mostrar su ticket o se les impida salir de un establecimiento pueden presentar una denuncia a través de los siguientes canales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o 800 468 8722

55 5568 8722 o 800 468 8722 (Horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas)

Correo electrónico: denunciasprofeco@ profeco .gob.mx

.gob.mx Queja presencial en las oficinas de la Profeco

La dependencia federal advirtió que los negocios que incurran en esta práctica pueden enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta clausuras temporales, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la falta.