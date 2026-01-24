  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 24 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Senado gasta casi 11 millones de pesos en series sobre chamanes y otros temas culturales

Fueron producciones con fines de difusión cultural, histórica y de perspectiva de género que solo se transmitieron en su canal oficial

Ene. 24, 2026
Todas las producciones fueron difundidas en 2025.
Todas las producciones fueron difundidas en 2025.

En 2025, el Senado de la República destinó casi 11 millones de pesos a la producción de 10 series documentales que se difundieron exclusivamente a través del Canal del Congreso y las redes sociales oficiales de la Cámara Alta.

De acuerdo con documentos oficiales, el gasto total ascendió a 10 millones 992 mil 160 pesos, recursos asignados a producciones con fines de difusión cultural, histórica y de perspectiva de género. De acuerdo a Proceso.com.mx, los contenidos no tuvieron transmisión en cadenas comerciales ni plataformas externas.

ASÍ FUERON LOS GASTOS EN LAS SERIES

La primera serie fue "Vivas, Libres y sin Miedo", enfocada en la perspectiva de género. Tuvo un costo de un millón 296 mil 880 pesos y constó de 13 programas de 24 minutos, producidos por Imaginación y Mass, S de RL de CV.

Otra producción fue "Legisladores del México Contemporáneo. Nueva Temporada", una serie de entrevistas a figuras clave del ámbito legislativo. Su costo fue de un millón 508 mil pesos por 13 programas de media hora, a cargo de Rayuela Digital, SA de CV.

BIENESTAR FEMENINO, ROCK Y CHAMANES

Entre los contenidos históricos destacan "Quórum Programa de TV", sobre momentos emblemáticos del Congreso, con un costo de 556 mil 800 pesos, y "15 minutos ante la Historia", conducido por el historiador Alejandro Rosas, que costó 417 mil 600 pesos.

En el rubro cultural y musical, el Senado pagó más de 3.3 millones de pesos a la agencia Bou Vermell, SC, por tres series "Estudio Takeover MC", "Vital MX-De Mujeres" y "Mujeres que Inspiran, Voces que Transforman", centradas en música y bienestar femenino.

Finalmente, Iceberg Films, SA de CV, produjo dos series: "HEH-Historias e Histerias", sobre el rock mexicano, con un costo de un millón 392 mil pesos, y "Chamanes y Charlatanes", dedicada a prácticas espirituales en México, por un millón 276 mil pesos.

Todas las producciones fueron realizadas y difundidas durante 2025 sin salir de los canales oficiales del Senado.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
SCJN gastó más de 1.25 mdp en ceremonia de purificación previa a protesta
Nacional / México

SCJN gastó más de 1.25 mdp en ceremonia de purificación previa a protesta

Enero 24, 2026

El acto se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el 1 de septiembre; no se reportan gastos por los bastones de mando

Chihuahua suspende clases presenciales por tercera tormenta invernal; cae nieve en 11 municipios
Nacional / México

Chihuahua suspende clases presenciales por tercera tormenta invernal; cae nieve en 11 municipios

Enero 24, 2026

La decisión responde a la responsabilidad de las autoridades estatales de reducir la exposición de la población a riesgos asociados con el frío

Salinas Pliego deja pasar plazo para pagar 51 mil mdp al SAT; se abre puerta a embargos
Nacional / México

Salinas Pliego deja pasar plazo para pagar 51 mil mdp al SAT; se abre puerta a embargos

Enero 24, 2026

El adeudo deriva de un litigio fiscal que se extendió por más de 16 años y que la Suprema Corte resolvió de forma definitiva en noviembre pasado