Senado gasta casi 11 millones de pesos en series sobre chamanes y otros temas culturales

En 2025, el Senado de la República destinó casi 11 millones de pesos a la producción de 10 series documentales que se difundieron exclusivamente a través del Canal del Congreso y las redes sociales oficiales de la Cámara Alta.

De acuerdo con documentos oficiales, el gasto total ascendió a 10 millones 992 mil 160 pesos, recursos asignados a producciones con fines de difusión cultural, histórica y de perspectiva de género. De acuerdo a Proceso.com.mx, los contenidos no tuvieron transmisión en cadenas comerciales ni plataformas externas.

ASÍ FUERON LOS GASTOS EN LAS SERIES

La primera serie fue "Vivas, Libres y sin Miedo", enfocada en la perspectiva de género. Tuvo un costo de un millón 296 mil 880 pesos y constó de 13 programas de 24 minutos, producidos por Imaginación y Mass, S de RL de CV.

Otra producción fue "Legisladores del México Contemporáneo. Nueva Temporada", una serie de entrevistas a figuras clave del ámbito legislativo. Su costo fue de un millón 508 mil pesos por 13 programas de media hora, a cargo de Rayuela Digital, SA de CV.

BIENESTAR FEMENINO, ROCK Y CHAMANES

Entre los contenidos históricos destacan "Quórum Programa de TV", sobre momentos emblemáticos del Congreso, con un costo de 556 mil 800 pesos, y "15 minutos ante la Historia", conducido por el historiador Alejandro Rosas, que costó 417 mil 600 pesos.

En el rubro cultural y musical, el Senado pagó más de 3.3 millones de pesos a la agencia Bou Vermell, SC, por tres series "Estudio Takeover MC", "Vital MX-De Mujeres" y "Mujeres que Inspiran, Voces que Transforman", centradas en música y bienestar femenino.

Finalmente, Iceberg Films, SA de CV, produjo dos series: "HEH-Historias e Histerias", sobre el rock mexicano, con un costo de un millón 392 mil pesos, y "Chamanes y Charlatanes", dedicada a prácticas espirituales en México, por un millón 276 mil pesos.

Todas las producciones fueron realizadas y difundidas durante 2025 sin salir de los canales oficiales del Senado.