Chihuahua suspende clases presenciales por tercera tormenta invernal; cae nieve en 11 municipios

El Gobierno del Estado de Chihuahua confirmó la suspensión de clases presenciales en el nivel básico para el lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, como medida preventiva ante el marcado descenso de temperaturas provocado por la tercera tormenta invernal de la temporada.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que durante estos dos días las actividades escolares se realizarán en modalidad a distancia, con el objetivo de proteger la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes frente a las condiciones climáticas extremas.

EVITAR RIESGOS ASOCIADOS AL FRÍO

En un comunicado oficial, la dependencia explicó que la decisión responde a la responsabilidad de las autoridades estatales de reducir la exposición de la población a riesgos asociados con el frío intenso, así como de limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir accidentes y afectaciones a la salud.

"La medida busca fortalecer la seguridad de las comunidades escolares y de la sociedad en general, ante un escenario de bajas temperaturas, posibles heladas y presencia de nieve", señaló la SEyD, que además exhortó a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a la información oficial que se emita en los próximos días a través de los canales institucionales.

#MÉXICO Este sábado se registran nevadas en #Chihuahua por la tercera tormenta invernal de la temporada. pic.twitter.com/3SOX180fPn — Desde el Balcón (@desdebalcon) January 24, 2026

ESTE SÁBADO HAY NEVADAS Y LLUVIAS EN VARIOS MUNICIPIOS

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la tercera tormenta invernal ha generado la caída de nieve y aguanieve en al menos once municipios de la zona serrana del estado.

De acuerdo con los reportes más recientes, se registra presencia de nieve en Casas Grandes, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachic, Gómez Farías, Namiquipa, Matachí, Bocoyna, Urique y Balleza.

Además, se reportaron lluvias ligeras a moderadas en municipios como Bachíniva, Buenaventura, Galeana, Ignacio Zaragoza, Matachí y Nuevo Casas Grandes, sin que hasta el momento se presenten afectaciones en la red carretera. Las autoridades confirmaron que los tramos permanecen abiertos, aunque recomendaron extremar precauciones al conducir.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada ante la evolución de las condiciones meteorológicas.