Incendio en maquiladora de Matamoros cobra la vida de tres bomberos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La madrugada del viernes 23 de enero se tiñó de luto en Matamoros, Tamaulipas, luego de que tres integrantes del Cuerpo de Bomberos perdieran la vida mientras combatían un intenso incendio registrado en una planta maquiladora del Parque Industrial de la ciudad.

El siniestro, que también dejó a dos elementos lesionados, movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno y obligó a evacuar a cientos de trabajadores de la zona.

Incendio en maquiladora de Matamoros

De acuerdo con información confirmada por el gobierno estatal, el incendio ocurrió en la maquiladora Spellman, dedicada a la fabricación y ensamble de componentes de alto voltaje, ubicada sobre la avenida Barragán, en el fraccionamiento Cima. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y, debido al riesgo, fue necesario desalojar no solo esta planta, sino también al personal de al menos dos maquiladoras cercanas.

Los primeros reportes indican que elementos de Protección Civil municipal lograron contener inicialmente el fuego; sin embargo, una nueva explosión reavivó el incendio y provocó el colapso de una estructura de concreto, que cayó sobre cinco bomberos que se encontraban en labores para evitar que las llamas se propagaran a otras naves industriales.

MUEREN TRES BOMBEROS EN INCENDIO DE MAQUILADORA

Como resultado del derrumbe, tres bomberos fallecieron y dos más resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados de emergencia a hospitales de la región.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Gustavo Ángel Acuña, de 20 años; Carlos Emanuel Martínez, de 18 años, ambos recién egresados de la academia de bomberos, así como Osvaldo Cedillo, de 51 años.

#MATAMOROS ESTA DE LUTO

INCENDIO DEJA TRES BOMBEROS FALLECIDOS



En cumplimiento de su deber perdieron la vida Carlos Emanuel Hernández, de 18 años; Ángel Acuña, de 20; y Osvaldo Javier Cedillo, de 51, sus decesos causaron consternación entre la comunidad.

https://t.co/h4FRN4IbW1 pic.twitter.com/oTwAXFvTFB — Hora Cero Web (@horaceroweb) January 23, 2026

La vocería del estado de Tamaulipas confirmó que, debido a la magnitud del siniestro, fue necesario solicitar el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, así como de cuerpos de emergencia de municipios vecinos como Reynosa y Río Bravo, ya que el fuego se prolongó durante varias horas tras el colapso.

En un comunicado oficial, las autoridades estatales expresaron su pesar por la tragedia. “Desde esta Vocería lamentamos profundamente el fallecimiento de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, compañeros y seres queridos”, señalaron.

La directora de Protección Civil de Matamoros, Nancy Galarza, informó que los dos bomberos rescatados de entre los escombros se reportan estables, pese a las lesiones sufridas. Asimismo, indicó que el gobierno municipal cubrirá los seguros de vida y los gastos funerarios de los combatientes caídos, además de que se les rendirá un homenaje póstumo por su labor.

En cuanto a las causas del incendio, la vocería de Seguridad Ciudadana de Tamaulipas informó que ya se iniciaron los peritajes correspondientes y que las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro se habría originado por un cortocircuito. La maquiladora fue declarada como pérdida total y se dio a conocer que deberá ser demolida en los próximos días, sin que hasta el momento se haya informado qué ocurrirá con los trabajadores que laboraban en el lugar.