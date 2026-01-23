Profeco llama a revisión a más de 2 mil 500 autos Honda y Acura

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido un llamado a revisión para más de 2 mil 500 vehículos de las marcas Honda y Acura, debido a un posible defecto en el mecanismo del pedal de freno.

La falla podría afectar la seguridad de los automóviles, ya que se corre el riesgo de que las luces de freno se enciendan de manera continua o incluso que la función de frenado se vea comprometida.

MODELOS AFECTADOS

La alerta incluye modelos de Honda y Acura de los años 2023 a 2025:

Honda Pilot (2023-2025)

(2023-2025) Acura MDX (2024-2025)

(2024-2025) Acura TLX (2024-2025)

Según la Profeco, la falla se debe a un pivote en el mecanismo del pedal de freno que podría estar fuera de su posición. Esta irregularidad afectaría el funcionamiento del freno y podría aumentar el riesgo de accidentes.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS PROPIETARIOS?

Los propietarios de los vehículos afectados serán contactados directamente por la automotriz, ya sea por correo electrónico o por teléfono. Honda ha asegurado que se llevará a cabo una inspección del perno del pivote para verificar el problema.

La Profeco recomienda que los dueños de estos vehículos acudan al distribuidor más cercano para realizar la revisión y corrección necesaria. Esta campaña preventiva se llevará a cabo de manera indefinida.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Si has realizado un cambio de propietario de alguno de los modelos mencionados, o para obtener más detalles, puedes comunicarte con Honda al número de atención al cliente 800 368 8500.

La seguridad de los conductores es primordial, y esta revisión es una medida preventiva que busca evitar posibles accidentes derivados de un defecto en el sistema de frenos.