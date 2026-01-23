  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 23 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Profeco llama a revisión a más de 2 mil 500 autos Honda y Acura

Los modelos identificados podrían presentar falla en sistema de frenos afectando la seguridad

Ene. 23, 2026
Los propietarios de los vehículos afectados serán contactados directamente por la automotriz.
Los propietarios de los vehículos afectados serán contactados directamente por la automotriz.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido un llamado a revisión para más de 2 mil 500 vehículos de las marcas Honda y Acura, debido a un posible defecto en el mecanismo del pedal de freno.

La falla podría afectar la seguridad de los automóviles, ya que se corre el riesgo de que las luces de freno se enciendan de manera continua o incluso que la función de frenado se vea comprometida.

MODELOS AFECTADOS  

La alerta incluye modelos de Honda y Acura de los años 2023 a 2025:

  • Honda Pilot (2023-2025)
  • Acura MDX (2024-2025)
  • Acura TLX (2024-2025)

Según la Profeco, la falla se debe a un pivote en el mecanismo del pedal de freno que podría estar fuera de su posición. Esta irregularidad afectaría el funcionamiento del freno y podría aumentar el riesgo de accidentes.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS PROPIETARIOS?

Los propietarios de los vehículos afectados serán contactados directamente por la automotriz, ya sea por correo electrónico o por teléfono. Honda ha asegurado que se llevará a cabo una inspección del perno del pivote para verificar el problema.

La Profeco recomienda que los dueños de estos vehículos acudan al distribuidor más cercano para realizar la revisión y corrección necesaria. Esta campaña preventiva se llevará a cabo de manera indefinida.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Si has realizado un cambio de propietario de alguno de los modelos mencionados, o para obtener más detalles, puedes comunicarte con Honda al número de atención al cliente 800 368 8500.

La seguridad de los conductores es primordial, y esta revisión es una medida preventiva que busca evitar posibles accidentes derivados de un defecto en el sistema de frenos.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Ciudad Obregón regresa al top 3 de ciudades más inseguras de México, según Inegi
Nacional / México

Ciudad Obregón regresa al top 3 de ciudades más inseguras de México, según Inegi

Enero 23, 2026

Se ubica junto a Culiacán, Ecatepec e Irapuato, todas con un 88% de los habitantes sintiendo que su entorno es inseguro

Morena acusa a Calderón y Peña Nieto de permitir operaciones militares de EE.UU. en México
Nacional / México

Morena acusa a Calderón y Peña Nieto de permitir operaciones militares de EE.UU. en México

Enero 23, 2026

El diputado Arturo Ávila aseguró que en ambos sexenios hubo presencia de aeronaves sin aval del Senado

VIDEO | ¡Al estilo Tortuga Ninja! Asaltantes evaden a la policía utilizando el sistema de alcantarillas
Nacional / México

VIDEO | ¡Al estilo Tortuga Ninja! Asaltantes evaden a la policía utilizando el sistema de alcantarillas

Enero 23, 2026

Videos y testimonios ciudadanos muestran a individuos que, tras presuntamente cometer delitos, utilizan las coladeras y el sistema de alcantarillado