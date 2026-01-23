  • 24° C
Nacional / México

Morena acusa a Calderón y Peña Nieto de permitir operaciones militares de EE.UU. en México

El diputado Arturo Ávila aseguró que en ambos sexenios hubo presencia de aeronaves sin aval del Senado

Ene. 23, 2026
La presidenta Sheinbaum justificó la presencia de un avión estadounidense en el aeropuerto de Toluca bajo el argumento de acciones de entrenamiento.
El reciente aterrizaje de un avión militar estadounidense en Toluca ha puesto bajo el reflector la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.

Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum justifica la presencia de aeronaves extranjeras en el país, la oposición critica la falta de autorización del Senado.

ESTO DIJO LA PRESIDENTA

El pasado lunes, Sheinbaum defendió el aterrizaje del avión militar Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, explicando que se trataba de una operación vinculada a actividades de capacitación, la cual había sido autorizada desde octubre del año anterior.

Sin embargo, la polémica creció cuando la oposición acusó al gobierno de no haber solicitado la aprobación del Senado para dicha operación.

¿HUBO INTERVENCIONES DE EE.UU. EN GOBIERNOS ANTERIORES?

El diputado de Morena, Arturo Ávila, fue uno de los principales críticos, señalando que en administraciones pasadas también se permitió el ingreso de personal y aeronaves de Estados Unidos sin la debida autorización.

Ávila destacó que durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), más de 2 mil vuelos de aeronaves militares y agencias de inteligencia de Estados Unidos ingresaron a territorio mexicano, incluyendo aviones Hércules y drones, de los cuales al menos 100 vuelos no contaron con el visto bueno del Senado.

Asimismo, recordó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se registraron alrededor de mil 200 vuelos de aeronaves militares, de los cuales cerca del 20 por ciento tampoco obtuvieron la autorización legislativa correspondiente.

