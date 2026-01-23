Esta es la cronología completa del caso Lidya Valdivia

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La desaparición de Lidya Valdivia Juárez, una joven de 28 años, generó gran preocupación social en Puebla y otras partes del país. Su familia alertó que estaba embarazada de nueve meses, lo que hizo que la búsqueda tuviera un seguimiento constante por parte de autoridades y medios de comunicación. Sin embargo, tras su localización, las autoridades descartaron que hubiera un embarazo reciente.

LA DESAPARICIÓN QUE CONMOCIONÓ A PUEBLA

Lidya Valdivia fue reportada como desaparecida el 18 de enero de 2026, después de que perdiera contacto con su familia mientras se trasladaba de la ciudad de Puebla al municipio de Acajete. Su hermana Marleny explicó que Lidya salió de su domicilio durante la madrugada, conduciendo un Chevrolet Malibú modelo 2016 con placas UCR-923-B.

Durante el trayecto, Lidya alertó a su pareja de que era seguida por dos personas en motocicleta y un vehículo gris, enviando audios y fotografías que generaron alarma inmediata. La familia compartió su preocupación en redes sociales, especialmente por el estado de embarazo avanzado de la joven.

LA VERSIÓN DEL EMBARAZO Y LA PREOCUPACIÓN FAMILIAR

Uno de los aspectos que más impacto causó fue la información difundida por la familia, asegurando que Lidya estaba a punto de dar a luz, con la fecha prevista para el 19 de enero. Otra hermana, Andy, destacó que Lidya presentaba complicaciones de salud, lo que aumentó el temor de que su desaparición estuviera relacionada con un posible delito.

“Tememos por su vida y la de su bebé”, escribió Andy durante los días de búsqueda, reflejando la angustia de quienes la esperaban.

LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE SALUD

El 22 de enero de 2026, alrededor de las 16:00 horas, Lidya Valdivia fue localizada con vida en calles del municipio de Tepetixtla, Estado de México, a más de 133 kilómetros de donde fue vista por última vez. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que se encontraba en buen estado de salud, sin señales de violencia ni privación ilegal de la libertad.

La localización fue resultado de cuatro días de trabajo coordinado entre distintas áreas de seguridad, que incluyeron labores de inteligencia, revisión de cámaras de videovigilancia y seguimiento de rutas, así como entrevistas a familiares y personas cercanas.

LO QUE DICE LA FISCALÍA SOBRE EL SUPUESTO EMBARAZO

Tras su hallazgo, la Fiscalía descartó la existencia de un embarazo reciente. En un comunicado, la dependencia detalló que la investigación incluyó más de 50 actos de indagación y que los primeros indicios apuntan a que la ausencia de Lidya habría sido voluntaria, sin que hasta el momento se haya confirmado la comisión de un delito.

La titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, reiteró que la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y conocer los motivos exactos detrás de la desaparición.

| Así localizaron a Lydia Valdivia Juárez en calles del Estado de México, la mujer portaba una pijama de color rojo. Autoridades detallaron que no fue víctima de ningún delito y que no se encontraba embarazada pic.twitter.com/iacPKJRJya — Periódico e-consulta (@e_consulta) January 23, 2026

LA POSTURA DE LA FAMILIA

Pese a la versión oficial, los familiares han expresado su desacuerdo y han solicitado respeto ante la situación. Marleny, hermana de Lidya, señaló que los comentarios y notas que ponen en duda el embarazo y las circunstancias de su ausencia son dolorosos y poco empáticos.

“Nos duele profundamente ver cómo se están publicando notas amarillistas que afirman que mi hermana no estaba embarazada o que se fue por voluntad propia. Eso es falso”, escribió Marleny en redes sociales, pidiendo comprensión ante un proceso que aún resulta difícil de asimilar.