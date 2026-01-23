Sheinbaum explica compra de camionetas blindadas para ministros de la SCJN; asegura que hubo ahorro millonario

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La compra de nuevas camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó una fuerte polémica en los últimos días, luego de que se difundiera que cada unidad tendría un costo superior al millón de pesos.

El tema provocó críticas en redes sociales y entre distintos sectores, que cuestionaron el uso de recursos públicos en un contexto de exigencia de austeridad y transparencia.

¿QUÉ DIJO CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE LA COMPRA DE CAMIONETAS?

Ante estos señalamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada este viernes 23 de enero durante la conferencia matutina realizada en Veracruz, como parte de su gira nacional.

La mandataria explicó que solicitó información sobre el proceso de adquisición y que, de acuerdo con los datos que recibió, la operación representó un ahorro significativo para el Poder Judicial.

Sheinbaum detalló que, al conocer la información sobre la renovación del parque vehicular de la SCJN, pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizar una consulta directa al órgano de administración de la Corte.

La titular del Ejecutivo señala que anteriormente existía un contrato de renta de vehículos, el cual fue sustituido por la compra de las camionetas.

"Pregunté ayer, la secretaria de Gobernación hizo una consulta al órgano de administración. Nos dieron una nota informativa que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo; ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso", indicó la presidenta.

De acuerdo con Sheinbaum, este cambio permitió dejar de pagar el arrendamiento y adquirir directamente las unidades, lo que, según la información proporcionada por la SCJN, generó un ahorro superior a los mil millones de pesos.

La mandataria también señaló que corresponde al propio Poder Judicial ofrecer mayor información y aclarar los detalles de la adquisición, así como explicar los criterios utilizados para renovar el parque vehicular.

SHEINBAUM DESCONOCE AMENAZA CONTRA MINISTROS

Asimismo, negó tener conocimiento sobre alguna amenaza en contra de los ministros que justificara medidas extraordinarias de seguridad.

Por su parte, la Suprema Corte emitió un comunicado en el que informó que la renovación de las camionetas blindadas se realizó para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección a sus integrantes.

En el documento, el máximo tribunal señaló que la decisión forma parte de un proceso administrativo para modernizar su parque vehicular.

La adquisición de estas unidades se da en un contexto de atención pública sobre el gasto de los órganos autónomos y el uso de recursos federales, por lo que se prevé que el tema continúe siendo objeto de revisión y seguimiento en los próximos días.