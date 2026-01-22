  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Ministros de la SCJN estrenarán camionetas blindadas por motivos de seguridad

Los nueve integrantes del Poder Judicial recibirán autos valuados en más de 1 millón y medio de pesos cada uno

Ene. 22, 2026
Sus autos anteriores apenas tenían 4 años en uso.
Sus autos anteriores apenas tenían 4 años en uso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este 22 de enero sobre la renovación de la flotilla vehicular asignada a sus ministros, una decisión que, aseguró, responde exclusivamente a criterios de seguridad institucional y protección personal.

De acuerdo con el comunicado difundido en sus redes sociales, la medida se tomó luego de recibir dictámenes técnicos emitidos por autoridades federales, los cuales concluyeron que las unidades anteriormente utilizadas ya no cumplían con los estándares necesarios para garantizar una protección adecuada a los integrantes del máximo tribunal.

Como resultado de esta evaluación, la SCJN adquirió nueve nuevos vehículos, en cumplimiento estricto de la normatividad interna vigente desde 2019. Dicha regulación establece la obligación de renovar este tipo de automotores cada cuatro años o antes, en caso de detectarse condiciones que representen un riesgo para sus ocupantes.

imagen-cuerpo

JEEPS DE 1 MILLÓN 700 MIL PESOS

Aunque el organismo no precisó el modelo de las unidades adquiridas, tradicionalmente los ministros se trasladan en camionetas blindadas.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, los nueve ministros estrenarán camionetas Jeep Grand Cherokee, con un valor estimado de entre un millón y un millón 700 mil pesos cada una, lo que calificó como que los integrantes de la Corte "se dieron su regalo de Reyes".

La Corte destacó que la compra se realizó de manera paralela al retiro de un número mayor de vehículos, lo que evitó un incremento neto en el gasto patrimonial.

Asimismo, aseguró que la decisión no fue discrecional, sino preventiva, y reiteró su compromiso con el uso racional de los recursos públicos sin comprometer la seguridad de la función jurisdiccional.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Propone diputado de Morena garantizar seguridad social a ministros de culto en México
Nacional / México

Propone diputado de Morena garantizar seguridad social a ministros de culto en México

Enero 22, 2026

Mientras estas reformas se discuten, en la práctica varias diócesis ya buscan alternativas para proteger a sus sacerdotes

Marina da de baja a cuatro elementos por presunto huachicol; enfrentan procesos legales
Nacional / México

Marina da de baja a cuatro elementos por presunto huachicol; enfrentan procesos legales

Enero 22, 2026

Se presume que entre ellos se encuentra Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal del Altiplano

Pensión del IMSS o ISSSTE: cuándo sí y cuándo no pagas impuestos en 2026
Nacional / México

Pensión del IMSS o ISSSTE: cuándo sí y cuándo no pagas impuestos en 2026

Enero 22, 2026

Muchos pensionados desconocen si su ingreso por jubilación requiere cumplir obligaciones fiscales; especialistas explican cuándo es obligatorio