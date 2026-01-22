Ministros de la SCJN estrenarán camionetas blindadas por motivos de seguridad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este 22 de enero sobre la renovación de la flotilla vehicular asignada a sus ministros, una decisión que, aseguró, responde exclusivamente a criterios de seguridad institucional y protección personal.

De acuerdo con el comunicado difundido en sus redes sociales, la medida se tomó luego de recibir dictámenes técnicos emitidos por autoridades federales, los cuales concluyeron que las unidades anteriormente utilizadas ya no cumplían con los estándares necesarios para garantizar una protección adecuada a los integrantes del máximo tribunal.

Como resultado de esta evaluación, la SCJN adquirió nueve nuevos vehículos, en cumplimiento estricto de la normatividad interna vigente desde 2019. Dicha regulación establece la obligación de renovar este tipo de automotores cada cuatro años o antes, en caso de detectarse condiciones que representen un riesgo para sus ocupantes.

JEEPS DE 1 MILLÓN 700 MIL PESOS

Aunque el organismo no precisó el modelo de las unidades adquiridas, tradicionalmente los ministros se trasladan en camionetas blindadas.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, los nueve ministros estrenarán camionetas Jeep Grand Cherokee, con un valor estimado de entre un millón y un millón 700 mil pesos cada una, lo que calificó como que los integrantes de la Corte "se dieron su regalo de Reyes".

La Corte destacó que la compra se realizó de manera paralela al retiro de un número mayor de vehículos, lo que evitó un incremento neto en el gasto patrimonial.

Asimismo, aseguró que la decisión no fue discrecional, sino preventiva, y reiteró su compromiso con el uso racional de los recursos públicos sin comprometer la seguridad de la función jurisdiccional.