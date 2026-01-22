Pensión del IMSS o ISSSTE: cuándo sí y cuándo no pagas impuestos en 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con la llegada de la declaración anual ante el SAT, muchos jubilados del IMSS y del ISSSTE se preguntan si están obligados a declarar y si podrían perder parte de su pensión en 2026.

La mayoría de los pensionados no necesita presentar declaración anual, pero hay casos específicos en los que la obligación aplica y conviene conocerlos. Cumplir con la declaración ayuda a evitar multas, recargos y problemas fiscales, además de mantener un mejor control de los ingresos.

Las principales situaciones que generan la obligación de declarar son:

Percibir ingresos superiores a 400 mil pesos al año.

a 400 mil pesos al año. Recibir ingresos de dos o más patrones de forma simultánea.

de forma simultánea. Haber dejado de laborar antes del 31 de diciembre.

Percibir ingresos de un patrón que dejó de retener impuestos .

. Obtener ingresos del extranjero.

Recibir ingresos por jubilación o indemnización combinados con otras percepciones.

Contar con ingresos por honorarios, actividades empresariales o ingresos acumulables.

En el caso de los pensionados del IMSS y del ISSSTE, solo deben declarar si reciben dos o más pensiones, sin importar que el total anual no supere los 400 mil pesos. Quienes reciben una sola pensión y no tienen otros ingresos no están obligados a declarar.

¿PUEDE EL SAT COBRAR IMPUESTOS SOBRE LA PENSIÓN?

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece una exención fiscal para jubilados. Para 2026, los pensionados están exentos de pagar ISR hasta un monto aproximado de 53 mil 493 pesos mensuales. Esto significa:

Si la pensión mensual es menor a ese monto, no se paga impuesto.

mensual es menor a ese monto, no se paga impuesto. Si la pensión supera ese límite, el excedente sí puede estar sujeto a impuestos .

supera ese límite, el excedente sí puede estar sujeto a . Si además existen ingresos adicionales, estos se suman para calcular el ISR anual.

En estos casos, el SAT no retira la pensión automáticamente, pero sí puede determinar un pago sobre la parte gravable del ingreso total.

QUÉ INGRESOS ADICIONALES PUEDEN GENERAR IMPUESTOS

Algunos pensionados piensan que solo la pensión cuenta para efectos fiscales, pero el SAT aclara que se deben considerar todos los ingresos acumulables, como: rentas por inmuebles, honorarios profesionales, actividades empresariales, intereses o inversiones financieras y pagos provenientes del extranjero.

Cuando estos ingresos se suman a la pensión y superan los límites de exención, existe la obligación de declarar y, en algunos casos, pagar impuestos.

RECOMENDACIONES DEL SAT PARA PENSIONADOS