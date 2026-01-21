UNAM desarrolla prueba rápida y portátil para detectar VPH en solo 30 minutos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Científicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un biosensor portátil capaz de detectar el virus del papiloma humano (VPH) en apenas 30 minutos, sin necesidad de laboratorio especializado ni personal médico, lo que representa un avance clave en la prevención del cáncer cervicouterino.

El proyecto es encabezado por Tatiana Fiordelisio, responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT) de la Facultad de Ciencias (FC), y surge a partir de la experiencia previa en el desarrollo de un biosensor para Covid-19 con el que se realizaron más de 45 mil pruebas durante la pandemia.

El nuevo dispositivo puede identificar 10 genotipos de alto riesgo del VPH, incluidos los tipos 16 y 18, responsables de alrededor del 65 por ciento de los casos de cáncer cervicouterino, de acuerdo con datos internacionales. En México, esta enfermedad es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, después del cáncer de mama.

UNA PRUEBA SENCILLA Y CON VENTAJAS

La prueba es sencilla, rápida y cómoda. La persona toma su propia muestra con un cepillo similar a un hisopo, la coloca en un tubo con solución y, en media hora, el resultado aparece mediante un sistema de colores que distingue cepas de mayor o menor riesgo.

Esto elimina barreras como el uso del espéculo, el miedo, la vergüenza o la falta de acceso a servicios médicos, factores que han impedido que millones de mujeres se realicen estudios preventivos.

Actualmente, el biosensor se encuentra en proceso de validación clínica ante la Cofepris. Mientras tanto, la Facultad de Ciencias ofrece el servicio de detección de VPH con tecnología PCR certificada bajo la norma ISO 9001, método avalado por la Organización Mundial de la Salud por su alta precisión.

El servicio está disponible de lunes a viernes en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Las citas pueden agendarse en línea.

Además de salvar vidas mediante la detección temprana, este desarrollo busca democratizar el acceso a la salud y empoderar a las mujeres, ya que el cáncer cervicouterino es 100 por ciento prevenible si se detecta a tiempo.