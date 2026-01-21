  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
Nacional / México

Conductor de razer es detenido por destruir el ecosistema del Nevado de Toluca

Las autoridades señalaron que el paso del vehículo provocó la destrucción de vegetación local, lo que constituye un delito ambiental

Ene. 21, 2026
El caso es atendido por la FGR.
Un conductor de un vehículo todoterreno tipo Rzr, marca Polaris, fue detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras ingresar sin autorización a la zona núcleo de protección y causar daños al ecosistema, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con datos oficiales, el hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, cuando elementos de la Policía Estatal detectaron el ingreso del vehículo a un área restringida, pese a la señalización y a las indicaciones directas de no avanzar.

Durante la intervención, el conductor habría ignorado las órdenes de los agentes e incluso intentó arrollar a uno de ellos, lo que agravó su situación legal.

DESTRUYÓ ECOSISTEMA; SE NECESITA PERMISO PARA ACCEDER A ESA ZONA

Las autoridades señalaron que el paso del vehículo provocó la destrucción de vegetación local, lo que constituye un delito ambiental, ya que cualquier acceso o actividad dentro de zonas protegidas requiere autorización expresa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tanto el Rzr como su conductor quedaron asegurados y sujetos al procedimiento legal correspondiente.

Profepa destacó que esta es la primera vez que su oficina en el Estado de México, en coordinación con la Policía Estatal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la FGR, realiza una puesta a disposición por el tránsito de un vehículo todoterreno dentro de la Zona de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca.

Tras la detención, inspectores de Profepa y personal de la Conanp acudieron al sitio para evaluar los daños ambientales y dar seguimiento al caso. La acción fue resultado de un trabajo de coordinación interinstitucional fortalecido tras una capacitación realizada el 8 de enero de 2026, en la que participaron también la Guardia Nacional y la FGR.

César Leyva
