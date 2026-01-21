  • 24° C
Nacional / México

Ejército participa en la búsqueda de la influencer Nicholette tras ser privada de la libertad en Culiacán

La joven de 20 años fue obligada a subir a un vehículo particular por dos personas armadas cuando se encontraba en las inmediaciones de una plaza

Ene. 21, 2026
Ya se emitió ficha de búsqueda.
Elementos del Ejército Mexicano se sumaron al operativo de búsqueda de la influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como Nicholette, quien fue privada de la libertad ayer martes en Culiacán, Sinaloa.

La joven de 20 años fue obligada a subir a un vehículo particular por dos personas armadas cuando se encontraba en las inmediaciones de una plaza comercial ubicada en las calles de San Esteban y avenida Tachichitle, en la colonia Isla Musala.

El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa cómo uno de los agresores, con el rostro cubierto, desciende de un automóvil blanco y se aproxima a la joven, mientras un segundo sujeto participa en el forcejeo para subirla al vehículo y huir del lugar.

NO HAY SUFICIENTES ELEMENTOS SOBRE EL CASO

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó su participación en las acciones de búsqueda, aunque señaló que hasta el momento no se cuenta con mayores elementos sobre el caso.

"No tenemos una información más que la que corre, sin mayores elementos de juicio, pero hay un operativo para este caso", se informó a medios de comunicación.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó la privación de la libertad y reconoció que el video resulta inusual, ya que presuntamente el vehículo de la joven cuenta con sistema de grabación. Indicó que mandos militares en la entidad tomaron medidas inmediatas tras conocer los hechos.

EMITEN FICHA DE BÚSQUEDA

Este miércoles, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió la ficha de búsqueda de Nicole Pardo Molina. En ella se detalla que la joven mide 1.62 metros, es de complexión regular, tiene cara afilada, ojos grandes color miel, nariz pequeña y cabello lacio castaño claro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, blusa morada, huaraches negros y un moño negro, vestimenta que coincide con la observada en el video difundido.

César Leyva
César Leyva
