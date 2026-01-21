  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
Nacional / México

¿Quién es "La Señora"? María del Rosario Navarro, la pieza clave del CJNG extraditada a USA junto a otros 36

Su captura y posterior extradición marcaron un logro histórico, al tratarse de la primera mujer mexicana acusada por Estados Unidos de narcoterrorismo

Ene. 21, 2026
El nombre de María del Rosario Navarro Sánchez pasó de los expedientes judiciales a los reflectores internacionales al convertirse en un caso sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado. Conocida como "La Señora" o "La Chayo", es identificada por autoridades de México y Estados Unidos como una operadora estratégica del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

¿QUIÉN ES "LA SEÑORA"? MARÍA DEL ROSARIO NAVARRO

Su nombre verdadero es María del Rosario Navarro Sánchez, tiene 39 años, nació en Jalisco y, de acuerdo con reportes de medios internacionales y expedientes judiciales, logró posicionarse como una figura relevante dentro del engranaje logístico del crimen organizado mexicano.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Navarro Sánchez no ocupaba un rol secundario dentro del CJNG. Por el contrario, era una pieza clave en la logística de alto nivel del cártel. Las investigaciones la vinculan con la compra y tráfico de armas de fuego, el contrabando de granadas de fragmentación, el trasiego de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetaminas, así como con operaciones de lavado de dinero, actividades esenciales para el funcionamiento de la organización criminal.

La acusación presentada en el Distrito Oeste de Texas señala que "La Señora" brindó apoyo material a una organización criminal designada como terrorista, lo que derivó en cargos por narcoterrorismo. Este señalamiento convirtió su caso en un precedente jurídico inédito, al ser la primera mujer mexicana en enfrentar este tipo de imputaciones ante la justicia estadounidense.

María del Rosario Navarro fue detenida en mayo de 2025 durante un operativo federal en el municipio de Magdalena, Jalisco. En el momento de su captura, las autoridades aseguraron armas de alto poder, entre ellas una metralleta bañada en oro, además de equipos de comunicación, elementos que reforzaron la tesis de su papel relevante dentro del CJNG.

Aunque en un inicio logró obtener un freno temporal a su extradición, la presión judicial continuó. Finalmente, en enero de 2026, se confirmó su entrega a Estados Unidos como parte de un traslado masivo de 36 presuntos delincuentes de alto perfil, en el que Navarro Sánchez destacó por ser la única mujer extraditada.

En territorio estadounidense enfrentará cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, tráfico de personas y apoyo material a terroristas. Su caso no solo representa un golpe significativo para el CJNG, sino que también evidencia el endurecimiento de la estrategia binacional contra el crimen organizado y el uso de nuevas figuras legales para combatirlo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

