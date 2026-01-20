Se da a conocer la lista de nombres de los 37 reclusos trasladados desde el penal del Altiplano a Estados Unidos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó este martes el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países. La acción se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y, de acuerdo con las autoridades, con pleno respeto a la soberanía mexicana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las personas trasladadas representaban una amenaza real para la seguridad del país y que, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de que no se solicitará la pena de muerte en su contra.

De manera extraoficial, la entrega habría iniciado alrededor de la 1:00 de la mañana. Posteriormente, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, con matrícula FAM3611, despegó del Aeropuerto Internacional de Toluca cerca del mediodía con parte de los reclusos a bordo.

Cabe recordar que el pasado domingo la llegada de un avión militar estadounidense al Aeropuerto Internacional de Toluca generó especulación sobre posibles operaciones extranjeras en territorio nacional. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia matutina que se trató de un vuelo previamente autorizado y relacionado con actividades de capacitación, descartando la presencia de tropas o acciones militares.

LISTA DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS TRASLADADAS A ESTADOS UNIDOS

1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”.

2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.

3. Óscar Hernández Flores.

4. Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”.

5. Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.

6. Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.

7. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI.

8. Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.

9. Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.

10. Guillermo Isaías Pérez Parra.

11. Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.

12. Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.

13. Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.

14. Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.

15. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.

16. Gustavo Adolfo Castro Medina.

17. Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacifico”.

18. Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”.

19. María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI.

20. Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.

21. Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.

22. Luis Carlos Dávalos López.

23. Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.

24. Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del“Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.

25. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

26. Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.

27. Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrantedel “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”.

28. Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

29. José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.

30. Juan Carlos Alonso Reyes.

31. Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.

32. Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos.

33. Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.

35. José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.

36. José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.

37. José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.