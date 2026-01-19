Empresas buscan reabrir la autopista de Michigan tras fuerte colisión

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un accidente masivo involucrando más de 100 vehículos ocurrió este lunes en la autopista interestatal 196, cerca de Grand Rapids, Michigan, luego de que fuertes nevadas redujeran drásticamente la visibilidad y complicaran la conducción. Entre los vehículos afectados se encontraban más de 30 camiones de semirremolque.

La Policía Estatal de Michigan cerró la autopista en ambas direcciones mientras se realizaban las labores de limpieza y retiro de los automóviles y camiones involucrados. Hasta el momento se reportaron varias personas lesionadas, pero no se han registrado muertes, según medios locales.

TESTIGOS DESCRIBEN CONDICIONES EXTREMAS

Pedro Mata Jr., conductor que logró evitar el accidente, relató que apenas podía ver los autos frente a él mientras manejaba a baja velocidad. "Fue un poco aterrador tan sólo escuchar todo, los golpes y estruendos detrás de ti. Vi lo que tenía enfrente, pero no pude ver exactamente lo que tenía detrás de mí", declaró Mata.

Debido a la intensa nevada, muchos automovilistas se vieron obligados a abandonar sus vehículos y fueron trasladados en autobuses a la Escuela Secundaria Hudsonville, donde pudieron comunicarse con familiares o conseguir transporte seguro.

IMPACTO DE LA TORMENTA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

El choque masivo es parte del efecto de una tormenta invernal que se desplaza por varias regiones de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas extremadamente bajas y posibles tormentas de nieve en estados como Minnesota, Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

El clima extremo también afectó aeropuertos, provocando la cancelación de más de mil vuelos durante el fin de semana, así como eventos deportivos en Massachusetts y Chicago. Los meteorólogos advirtieron que las temperaturas podrían descender por debajo del punto de congelación en amplias zonas del centro-norte de Florida y el sureste de Georgia.

BREAKING: Drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in Michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.



pic.twitter.com/Sg3vCaG3WK — Breaking911 (@Breaking911) January 19, 2026

EMPRESAS TRABAJAN PARA DESPEJAR LA AUTOPISTA

Grand Valley Towing envió más de una decena de camiones grúa para retirar los vehículos atrapados y liberar la autopista lo más rápido posible. "Estamos tratando de sacar la mayor cantidad de vehículos del lugar para reabrir la carretera", señaló el gerente Jeff Westveld.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y seguir las recomendaciones meteorológicas mientras la tormenta continúa avanzando por varias regiones del país.