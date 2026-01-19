  • 24° C
Internacional / Mundo

Reportan explosión en oficinas de Rockstar: ¿Cómo podría afectar a GTA 6?

El primer llamado de alerta se registró a las 5:02 a. m. hora local, movilizando siete vehículos de emergencia hacia el lugar

Ene. 19, 2026
La mañana de este lunes 19 de enero, los servicios de emergencia respondieron a una explosión en las oficinas de Rockstar North, desarrollador de Grand Theft Auto VI (GTA 6), ubicadas en Edimburgo, Escocia. Según el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia, el incidente se originó en la sala de calderas del edificio, causando "daños estructurales" en las instalaciones.

El primer llamado de alerta se registró a las 5:02 a. m. hora local, movilizando siete vehículos de emergencia hacia el lugar. Los equipos trabajaron durante más de cuatro horas para asegurar la zona y garantizar la seguridad del edificio. No se reportaron víctimas y las labores concluyeron a las 9:21 a. m.

OPERACIONES DE ROCKSTAR NORTH CONTINÚAN

A pesar del incidente, Rockstar Games confirmó que sus oficinas en Edimburgo permanecen abiertas y operativas. La empresa señaló a IGN que las operaciones no se han detenido y que el desarrollo de sus proyectos continúa con normalidad.

Estas oficinas han sido históricamente el centro de operaciones de la compañía, donde se han desarrollado entregas emblemáticas de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption.

¿HABRÁ RETRASO EN GTA 6?

El suceso generó preocupación entre los fanáticos del videojuego, dado que GTA 6 ya ha enfrentado retrasos en su fecha de lanzamiento. Sin embargo, Rockstar Games no ha indicado que la explosión afecte el calendario del esperado juego, cuyo estreno está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Aunque los primeros reportes mencionaron daños estructurales, la empresa mantiene que el estudio sigue operativo y que los equipos de desarrollo continúan trabajando en el proyecto.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


