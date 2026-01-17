Estados Unidos elimina en Siria a líder de Al Qaeda vinculado a ataque de ISIS contra sus tropas

Estados Unidos llevó a cabo un ataque en el noreste de Siria que resultó en la muerte de Bilal Hasan al-Jasim, un alto mando terrorista afiliado a Al Qaeda y presuntamente vinculado de forma directa con el grupo Estado Islámico (ISIS).

La operación fue ejecutada el 16 de enero por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) y confirmada oficialmente un día después mediante un comunicado.

De acuerdo con las autoridades militares estadounidenses, al-Jasim era un "líder terrorista experimentado" involucrado en la planeación de ataques contra fuerzas de Estados Unidos.

Además, mantenía vínculos operativos con el atacante de ISIS responsable de una emboscada ocurrida el mes pasado en Palmira, Siria, donde murieron dos militares estadounidenses y un intérprete, y otros resultaron heridos.

El comandante del Centcom, almirante Brad Cooper, afirmó que la eliminación de este objetivo clave demuestra la determinación de Washington para perseguir a quienes atentan contra su personal militar. "No hay lugar seguro para quienes ejecutan, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos", declaró.

¿QUIÉN ERA BILAL HASAN AL-JASIM?

Según información de Centcom, al-Jasim ocupaba un rol de liderazgo dentro de una red afiliada a Al Qaeda, aunque cooperaba tácticamente con ISIS en determinadas operaciones. Esta relación, señalaron las autoridades, evidencia que grupos extremistas rivales pueden colaborar en zonas de conflicto cuando comparten objetivos estratégicos.

El terrorista abatido participó directamente en la planeación de ataques y estaba vinculado con el agresor que llevó a cabo la emboscada en Palmira, en la que también resultó afectado personal sirio.

MENSAJE A GRUPOS EXTREMISTAS

Para el gobierno estadounidense, la operación envía un mensaje claro a las organizaciones terroristas que operan en Siria y la región. "La muerte de un operativo terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses reafirma nuestro compromiso de proteger a nuestras fuerzas", subrayó Cooper, quien aseguró que Estados Unidos continuará localizando y neutralizando amenazas contra su seguridad nacional.