Descarrilamiento de 2 trenes en España deja un saldo de 21 muertos

Al menos 21 personas perdieron la vida, 25 resultaron heridas y un número indeterminado continúa atrapado tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España.

El siniestro ocurrió cuando un tren con destino a Madrid descarriló e invadió la vía contigua. En ese momento, otro convoy que viajaba de Madrid a Huelva circulaba por esa vía y también sufrió el descarrilamiento debido al choque. La Guardia Civil y el Servicio Regional de Emergencias informaron que las labores de rescate aún están en curso para atender a los heridos y liberar a los pasajeros atrapados.

RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

Tras el accidente, decenas de bomberos, ambulancias y efectivos policiales se trasladaron al lugar para asistir a las víctimas. Las autoridades continúan evaluando la situación de las personas atrapadas, mientras los hospitales cercanos están en alerta para recibir a los heridos. Imágenes difundidas por la televisión pública mostraron los trenes descarrilados rodeados de equipos de emergencia y ciudadanos intentando colaborar.

TESTIMONIOS DE LOS PASAJEROS

Un periodista de la radio pública RNE, que viajaba en uno de los trenes, relató que el movimiento se sintió como "un terremoto" que estremeció todo el vagón. Algunos pasajeros tuvieron que usar martillos de emergencia para romper ventanas y salir del convoy por sus propios medios. Según los medios españoles, más de 300 personas iban a bordo de un tren y más de 100 en el otro, ambos operados por Renfe.

MEDIDAS DE LAS AUTORIDADES

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, expresó su preocupación y confirmó que se enviaron servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que el Ejecutivo está coordinando esfuerzos con autoridades locales para asistir a los pasajeros afectados.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que sigue de cerca la evolución del accidente desde las oficinas de Adif en Madrid, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó que hospitales y equipos de emergencia están listos para apoyar a los afectados y que se desplegarán equipos en la estación de Atocha para acompañar a los familiares.

CONSECUENCIAS PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO

El descarrilamiento obligó a interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando la circulación de trenes en este importante corredor. Las autoridades investigan las causas del accidente mientras continúan las labores de rescate y atención a las víctimas.