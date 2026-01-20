Trump desata polémica al difundir imagen con IA que muestra a Canadá, Groenlandia y Venezuela como parte de EU

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió este martes una nueva controversia internacional al publicar en su red social Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en la que se muestra un mapa del continente americano con Canadá, Groenlandia y Venezuela como territorios bajo la bandera de Estados Unidos.

La fotografía, que combina una escena real con un mapa falso, fue difundida en medio de un ambiente de tensiones diplomáticas con Europa y otros países aliados.

TRUMP PUBLICA IMAGEN CON IA

La imagen base corresponde a una reunión celebrada en agosto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump se reunió con líderes de la Unión Europea y del bloque transatlántico. Sobre esa escena, el mapa ha sido modificado mediante IA para superponer la bandera estadounidense sobre dos potencias aliadas como Canadá y Groenlandia, y sobre Venezuela, país sudamericano con el que Washington ha mantenido una política agresiva en los últimos meses.

Junto a esta representación cartográfica, Trump también publicó otra ilustración generada por IA en la que aparece él mismo plantando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance, junto a un letrero que dice: “Greenland — US Territory Est. 2026”.

Estas publicaciones se produjeron justo antes de que Trump partiera rumbo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde su insistente postura sobre Groenlandia ha desplazado otros temas de la agenda global.

TRUMP DESATA POLÉMICA

La difusión de montajes provocativos con IA ocurre en un contexto en el que Trump ha reavivado sus antiguas propuestas expansionistas, como la idea de que Canadá podría convertirse en un estado más de EU, un concepto que ha sido rechazado frontalmente por Ottawa y su insistencia en la anexión de Groenlandia, actualmente un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca.

Al mismo tiempo, la administración estadounidense mantiene una postura dura frente a Venezuela. Trump consideró al líder venezolano Nicolás Maduro como narcoterrorista y anunció su intención de juzgarlo en Nueva York tras capturarlo, al tiempo que impulsa un gobierno aliado liderado por Delcy Rodríguez

La controversia se ha extendido hasta la OTAN, ya que la idea de anexionar Groenlandia, territorio clave para la seguridad ártica ha generado preocupación entre varios países europeos aliados de Estados Unidos. El propio Trump declaró que “no hay vuelta atrás” en su empeño por controlar la isla ártica, incluso negándose a descartar el uso de la fuerza para lograrlo.