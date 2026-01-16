Trump amenaza con implentar aranceles a países que rechacen su estrategia sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes 16 de enero que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con el control de Groenlandia, una isla estratégica que forma parte del Reino de Dinamarca, aliado histórico de Washington y miembro de la OTAN.

El mandatario justificó su postura al asegurar que el territorio es indispensable para la seguridad nacional estadounidense.

TRUMP AMENAZA CON ARANCELES

"Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional", declaró Trump durante una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no ha precisado el alcance de las posibles tarifas ni qué países serían los directamente afectados.

El presidente explicó que ha utilizado los aranceles como herramienta de presión para obligar a otros países a cooperar con iniciativas de su administración, como la reducción de los precios de los medicamentos en Estados Unidos, una estrategia que ahora busca trasladar al terreno geopolítico.

GROENLANDIA SE HA CONVERTIDO EN OBJETIVO ESTRATÉGICO PARA TRUMP

Groenlandia, la isla más grande del mundo, se ha convertido en un objetivo estratégico para Trump debido a sus vastas reservas de tierras raras y minerales críticos, así como a su ubicación clave en el Ártico.

De acuerdo con estimaciones del propio Ejecutivo estadounidense, el control del territorio implicaría un desembolso cercano a los 700 mil millones de dólares, según información divulgada por la cadena NBC.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha recurrido de manera reiterada a los aranceles como instrumento de presión política sobre sus socios comerciales. En ese contexto, llegó a elevar hasta en 50 por ciento los gravámenes a importaciones provenientes de Brasil y la India, en represalia por decisiones políticas y comerciales que Washington consideró contrarias a sus intereses.

Las recientes declaraciones se produjeron tras una reunión del vicepresidente JD Vance con el canciller danés Lars Løkke Rasmussen y con la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. El encuentro evidenció el desacuerdo entre las partes sobre el futuro del territorio, aunque se acordó crear un grupo de trabajo para intentar acercar posiciones.

Días antes, Trump había advertido que Estados Unidos actuaría sobre Groenlandia "por las buenas o por las malas", al señalar la creciente presencia militar de Rusia y China en la región. La escalada de tensiones llevó a Dinamarca a anunciar un refuerzo de su presencia militar en la isla, con el respaldo de países como Francia, Alemania y Reino Unido.

En contraste con la Casa Blanca, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense pidió cautela y subrayó que Groenlandia debe ser vista como un aliado. Además, recordó que cerca del 75 por ciento de los ciudadanos en Estados Unidos se opone a la idea de adquirir el territorio.