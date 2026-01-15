¿Por qué Donald Trump recibió el premio nobel de la paz? Estas fueron las palabras de María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado generó polémica internacional tras asegurar que entregó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, una medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión sostenida en la Casa Blanca.

De acuerdo con su versión, el gesto fue un reconocimiento simbólico al papel que, considera, Trump ha tenido en la defensa de la libertad, especialmente en relación con Venezuela y otros conflictos internacionales.

EL ENCUENTRO EN LA CASA BLANCA

Machado relató que durante su visita a Washington sostuvo una reunión con Donald Trump, en la que aprovechó para hacerle entrega de la medalla. "Le presenté al presidente Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz", declaró ante medios de comunicación.

La opositora explicó que este reconocimiento fue otorgado en nombre del "pueblo de Bolívar", a quien describió como agradecido por lo que calificó como un "compromiso único" del exmandatario estadounidense con la libertad.

TRUMP ACEPTÓ LA MEDALLA

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por Fox News, María Corina Machado insistió en entregar la medalla y Donald Trump sí la aceptó. Este detalle incrementó la atención mediática, ya que el Premio Nobel de la Paz es considerado intransferible por el comité que lo concede.

La propia Machado no respondió de manera directa a las preguntas sobre si Trump aceptó formalmente el reconocimiento, aunque reiteró que la entrega se llevó a cabo durante el encuentro.

QUÉ DIJO MARÍA CORINA MACHADO

La opositora venezolana reafirmó su postura frente a la prensa al salir de su reunión en la Casa Blanca. "Le entregué al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz", expresó frente al Capitolio estadounidense.

Sin embargo, evitó profundizar en los detalles legales o simbólicos del acto, lo que provocó cuestionamientos sobre el significado real de la entrega y su validez.

EL INTERÉS DE TRUMP POR EL NOBEL DE LA PAZ

Donald Trump ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz. El exmandatario ha asegurado que durante su gestión logró frenar al menos ocho conflictos internacionales en menos de un año, argumento que utiliza para presentarse como merecedor del galardón.

No obstante, varios de esos logros han sido señalados por analistas como altos al fuego temporales o acuerdos en disputas no armadas, lo que ha generado debate sobre su alcance real.

POLÉMICA Y REACCIONES

Las declaraciones de María Corina Machado provocaron reacciones encontradas en redes sociales y en el ámbito político. Mientras algunos respaldaron el gesto como un acto simbólico de agradecimiento, otros cuestionaron la legitimidad de entregar una medalla asociada a un premio que, por norma, no puede transferirse.

El episodio volvió a colocar tanto a Machado como a Trump en el centro de la conversación pública, en un contexto marcado por la tensión política en Venezuela y la constante polémica que rodea al expresidente estadounidense.