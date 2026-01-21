“Se pone primero a México”: Sheinbaum aclara que traslado de 37 capos a EU no fue una concesión política

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En medio del debate por la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a las autoridades estadounidenses, al asegurar que se trató de una decisión soberana del Estado mexicano, avalada por el Consejo Nacional de Seguridad y sustentada en criterios de interés nacional.

Además, descartó que esta acción esté relacionada con su más reciente conversación telefónica con el presidente de ese país, Donald Trump.

SHEINBAUM SOBRE ENTREGA DE 37 PERSONAS REQUERIDAS POR EU

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que la determinación forma parte de los mecanismos permanentes de cooperación bilateral en materia de seguridad, y no de una reacción coyuntural ni de una concesión automática ante presiones externas. En ese sentido, enfatizó que el gobierno mexicano actúa bajo criterios de seguridad nacional, seguridad pública y defensa de la soberanía.

“No, no, es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral. En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que pone primero la conveniencia para México”, afirmó Sheinbaum.

“SE PONE PRIMERO A MÉXICO”

La presidenta insistió en que este tipo de resoluciones no se adoptan para “quedar bien” con gobiernos extranjeros, sino tras un análisis integral de cada caso. “Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad y de la política de seguridad nacional”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que cada uno de los expedientes es evaluado de manera individual, y que, una vez tomada la decisión correspondiente, se procede con el traslado. Reconoció que muchos de los implicados eran extraditables, pero rechazó versiones que sugieren que el gobierno mexicano responde de forma automática a las solicitudes de Estados Unidos.

“No es ‘lo piden y ahí va’. Hay un análisis sobre si es importante para México, si se colabora, qué perfiles son. Es una relación de coordinación y colaboración, pero la decisión se toma con consideraciones soberanas”, puntualizó.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que este martes fueron trasladadas a Estados Unidos 37 personas privadas de la libertad, quienes se encontraban recluidas en distintos centros penitenciarios del país y eran requeridas por su presunta participación en delitos como tráfico de drogas y vínculos con organizaciones criminales.

Las dependencias detallaron que la custodia, traslado y entrega formal se realizaron bajo los protocolos institucionales, con respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas y en apego a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los acuerdos internacionales vigentes.

Asimismo, señalaron que esta acción se enmarca en las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral entre México y Estados Unidos, dentro de un esquema de respeto mutuo a la soberanía de ambas naciones.