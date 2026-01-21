Sheinbaum anuncia megabacheo para reparar 18 mil kilómetros de carreteras y confirma obras en Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio del programa nacional de "megabacheo", un plan intensivo de pavimentación y rehabilitación de carreteras federales con una inversión de 50 mil millones de pesos para este 2026.

De acuerdo con la mandataria, el proyecto surge tras un diagnóstico detallado de la red carretera y de las solicitudes ciudadanas recopiladas en distintas regiones del país, así lo anunció durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero,

"Se hizo un trabajo de revisión de las carreteras, recogimos las solicitudes de las personas, y vamos a las carreteras federales", explicó Sheinbaum, al destacar que el objetivo es mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial.

El programa contempla la intervención de alrededor de 18 mil kilómetros de carreteras federales libres de peaje, representando uno de los proyectos de infraestructura carretera más ambiciosos de los últimos años.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que el plan se dividirá en cinco grandes regiones operativas:

ESTADOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MEGABACHEO

REGIÓN NOROESTE

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Sonora

Sinaloa

Entre las carreteras prioritarias se encuentra la carretera Benito Juárez, que conecta Sinaloa con Baja California.

REGIÓN NORESTE

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

En esta zona se intervendrán 2 mil 110 kilómetros, principalmente en el tramo que conecta Zacatecas con Coahuila.

REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Querétaro

Aquí se rehabilitarán 2 mil 444 kilómetros de vías federales consideradas estratégicas para el transporte regional.

REGIÓN CENTRO

Ciudad de México

Guerrero

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Región Sur-Sureste

Campeche

Chiapas

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Uno de los ejes centrales del programa serán los llamados ejes troncales, conformados por 15 corredores carreteros por donde circula el 92 por ciento de las mercancías y el 80 por ciento de los pasajeros del país.

Estos ejes abarcan 20 mil kilómetros, de los cuales 10 mil son libres de peaje. Del total, 7 mil 100 kilómetros serán atendidos mediante el megabacheo, lo que representa el 70 por ciento de estos corredores estratégicos.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el proyecto generará alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos y se ejecutará de enero a diciembre.

Para ello, ya se adquirieron 20 trenes de repavimentación y se sumarán once más, con el objetivo de que cada entidad cuente con maquinaria propia.

Además, como parte del programa "Megabachetón 2026", se implementará un sistema de atención rápida para reparar baches en carreteras federales libres de peaje en un plazo máximo de 72 horas tras recibir un reporte ciudadano.

Claudia Sheinbaum destacó que contar con maquinaria propia permitirá optimizar recursos y acelerar los trabajos, al reducir costos de contratación externa.

Finalmente, anunció que semanalmente se recorrerá la red federal para verificar el estado de las carreteras y asegurar el avance del programa.