Nacional / México

Sheinbaum afirma que Garduño ya no enfrenta procesos judiciales tras asumir su puesto en la SEP; ¿Qué cargos enfrentaba?

La presidenta explicó que su incorporación a la dependencia educativa se dio después de aclararse completamente su situación legal

Ene. 21, 2026
Francisco Garduño fue designado como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP
Francisco Garduño fue designado como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en la conferencia matutina de este miércoles, que Francisco Garduño Yáñez ya no enfrenta procesos judiciales al asumir la dirección general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque reconoció que su designación ha generado polémica en sectores sociales y políticos.

El 19 de enero, se oficializó el nombramiento de Garduño como director general de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, una unidad dentro de la SEP enfocada en la capacitación laboral y técnica en el país. La designación fue publicada por Mario Delgado Carrillo, titular de la dependencia, cuyo anuncio destacó la participación del funcionario en proyectos como la actualización de la oferta educativa y la implementación del Bachillerato Nacional.

Sheinbaum defendió la decisión y señaló que Garduño “vino trabajando”, que tiene formación académica en derechos humanos y que el proceso para ocupar el nuevo cargo consideró múltiples perfiles antes de elegirlo. Reconoció que la designación puede verse como polémica, pero aseguró que no hay ningún proceso jurídico activo en su contra para impedir su función.

imagen-cuerpo

CARGOS ENFRENTADOS POR EL INCENDIO EN CIUDAD JUÁREZ

La polémica se centra en su gestión anterior como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), cargo que dejó en 2025 tras casi seis años al frente. Mientras estuvo en esa posición, el 27 de marzo de 2023 ocurrió un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 migrantes murieron y varias decenas resultaron lesionados en un siniestro dentro de las instalaciones.

A raíz de ese hecho, Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público debido a presuntas omisiones y fallas en la supervisión de seguridad en las instalaciones bajo su responsabilidad. Sin embargo, en enero de 2025 un juez federal concedió una suspensión condicional del proceso penal, que incluye obligaciones como ofrecer una disculpa pública, supervisar medidas de reparación a las familias de las víctimas y cumplir con condiciones impuestas por la autoridad judicial.

Organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos han expresado su rechazo al nombramiento, argumentando que este movimiento envía un mensaje preocupante sobre la rendición de cuentas en casos de violaciones a derechos humanos.

Con esta nueva responsabilidad en la SEP, Garduño ocupará un puesto clave en la formación técnica nacional, aunque el debate público sobre su trayectoria y legalidad continúa.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
