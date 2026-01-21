¿Por qué quedó en libertad el conductor ebrio que provocó la muerte de una menor en Guadalupe?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A casi dos años del accidente vial que cobró la vida de una niña de 8 años en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, la familia de la víctima denuncia que el presunto responsable se encuentra en libertad, lo que ha reavivado el reclamo de justicia y cuestionamientos al actuar de las autoridades.

Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2024, en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y el bulevar Miguel de la Madrid. De acuerdo con los primeros reportes, un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas impactó el vehículo en el que viajaba la menor, identificada como Scarlett, junto con sus padres y su hermana, también menor de edad.

A consecuencia del choque, la niña perdió la vida, mientras que su madre resultó gravemente herida. El padre y la otra menor también sufrieron lesiones y fueron trasladados a la clínica número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, para recibir atención médica.

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN A PROCESO

Dos días después del accidente, el 12 de noviembre de 2024, la Fiscalía Regional Sur imputó a Saúl Alejandro "N", de 22 años de edad, por su presunta responsabilidad en los hechos. El 16 de noviembre fue vinculado a proceso, iniciándose la investigación formal en su contra.

Durante las diligencias, las autoridades confirmaron que el joven conducía en estado de ebriedad y bajo el influjo de sustancias ilícitas. El examen químico practicado arrojó resultado positivo a etanol, cocaína y marihuana.

Pese a los señalamientos y pruebas presentadas, recientemente se dio a conocer que el presunto responsable enfrenta el proceso en libertad. La información fue difundida por la tía de la menor, Aleksandra Moronatti, quien denunció públicamente que la medida impuesta consiste únicamente en acudir a firmar una vez al mes ante la autoridad, lo que calificó como una forma de libertad.

La familiar expresó su indignación y señaló sentir impotencia ante lo que considera un acto de injusticia y corrupción, al considerar que una persona que causó la muerte de una menor en esas condiciones no debería enfrentar el proceso fuera de prisión.