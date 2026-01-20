Reportan levantón de "La Nicholette" en Culiacán; se dedicaba a crear contenido para TikTok

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La tarde de este 20 de enero, la tiktoker Nicholette Pardo Molina, conocida en redes sociales como "La Nicholette", fue reportada como presuntamente privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa.

Los primeros testimonios indican que el incidente habría ocurrido en el sector de Isla Musalá, específicamente en las inmediaciones del cruce de la avenida Tachichilte y el bulevar Isla Musalá, aunque otras versiones apuntan a una plaza comercial en la misma zona.

El suceso comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, siendo retomado por varios portales informativos locales. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha emitido un boletín oficial que confirme la existencia de una denuncia formal o la apertura de una carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha brindado detalles adicionales ni se han registrado comunicados oficiales sobre acciones de seguridad o operativos relacionados con el caso.

¿QUIÉN ES "LA NICHOLETTE"?

Nicholette Pardo Molina, de 25 años, es originaria de la sindicatura El Salado, en el municipio de Culiacán, aunque nació en Phoenix, Arizona.

Su presencia en redes sociales comenzó a ganar notoriedad en 2022, cuando comenzó a compartir contenido en TikTok relacionado con su vida cotidiana en Sinaloa. Su autenticidad y cercanía con sus seguidores le permitieron consolidar una comunidad en la región noroeste del país.

SECUESTRAN A TIKTOKER EN CULIACÁN

La joven influencer y modelo sinaloense Nicol de 25 años, mejor conocida como "La Nicholette" o "La Muchacha del Salado", fue privada de la libertad por un grupo de sujetos armados en el sector Isla Musala. Su secuestro quedó grabado en video pic.twitter.com/rPdAmkpDhj — Emir Ganehsa (@Emir_Ganehsa) January 21, 2026

AUTORIDADES NO HAN ACLARADO LOS HECHOS

Hasta la fecha del incidente, no había registros públicos de denuncias o procesos judiciales en los que estuviera involucrada, por lo que su repentina aparición en las noticias debido a la presunta privación de libertad sorprendió a muchos.

A raíz de esta situación, su nombre se ha viralizado en las plataformas sociales, con usuarios pidiendo información sobre su paradero.

Este caso permanece sin confirmación oficial y las autoridades aún no han aclarado los hechos. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre la situación y si se ha activado algún protocolo de búsqueda o investigación.