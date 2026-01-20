  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Reportan levantón de "La Nicholette" en Culiacán; se dedicaba a crear contenido para TikTok

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha brindado detalles adicionales a un video que circula en redes

Ene. 20, 2026
Su presencia en redes sociales comenzó a ganar notoriedad en 2022.
Su presencia en redes sociales comenzó a ganar notoriedad en 2022.

La tarde de este 20 de enero, la tiktoker Nicholette Pardo Molina, conocida en redes sociales como "La Nicholette", fue reportada como presuntamente privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa.

 Los primeros testimonios indican que el incidente habría ocurrido en el sector de Isla Musalá, específicamente en las inmediaciones del cruce de la avenida Tachichilte y el bulevar Isla Musalá, aunque otras versiones apuntan a una plaza comercial en la misma zona.

El suceso comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, siendo retomado por varios portales informativos locales. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha emitido un boletín oficial que confirme la existencia de una denuncia formal o la apertura de una carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha brindado detalles adicionales ni se han registrado comunicados oficiales sobre acciones de seguridad o operativos relacionados con el caso.

¿QUIÉN ES "LA NICHOLETTE"?

Nicholette Pardo Molina, de 25 años, es originaria de la sindicatura El Salado, en el municipio de Culiacán, aunque nació en Phoenix, Arizona.

Su presencia en redes sociales comenzó a ganar notoriedad en 2022, cuando comenzó a compartir contenido en TikTok relacionado con su vida cotidiana en Sinaloa. Su autenticidad y cercanía con sus seguidores le permitieron consolidar una comunidad en la región noroeste del país.

AUTORIDADES NO HAN ACLARADO LOS HECHOS

Hasta la fecha del incidente, no había registros públicos de denuncias o procesos judiciales en los que estuviera involucrada, por lo que su repentina aparición en las noticias debido a la presunta privación de libertad sorprendió a muchos.

A raíz de esta situación, su nombre se ha viralizado en las plataformas sociales, con usuarios pidiendo información sobre su paradero.

Este caso permanece sin confirmación oficial y las autoridades aún no han aclarado los hechos. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre la situación y si se ha activado algún protocolo de búsqueda o investigación.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
"2026 es el nuevo 2016" se convierte en la primera tendencia del año ¿De qué trata?
Viral

"2026 es el nuevo 2016" se convierte en la primera tendencia del año ¿De qué trata?

Enero 20, 2026

La frase, acompañada de memes, videos y referencias culturales, se convirtió en la primera gran tendencia del año

Niño es castigado por su escuela tras faltar para ir a partido de la Premier League
Viral

Niño es castigado por su escuela tras faltar para ir a partido de la Premier League

Enero 20, 2026

El pequeño aficionado asistió al encuentro con el permiso de sus padres y celebró uno de los goles de su equipo, que ganó 2-0

Cabello quemado: Cómo repararlo desde casa y lograr un pelo más fuerte y sano
Viral

Cabello quemado: Cómo repararlo desde casa y lograr un pelo más fuerte y sano

Enero 20, 2026

El cabello dañado por calor, tintes o decoloraciones puede recuperarse con cuidados y productos adecuados sin necesidad de ir al salón