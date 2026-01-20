  • 24° C
Cabello quemado: Cómo repararlo desde casa y lograr un pelo más fuerte y sano

El cabello dañado por calor, tintes o decoloraciones puede recuperarse con cuidados y productos adecuados sin necesidad de ir al salón

Ene. 20, 2026
El uso frecuente de planchas, secadoras, procesos de coloración o tratamientos químicos intensos puede dejar el cabello visiblemente maltratado, seco y sin vida. Ante este escenario, muchas personas creen que la única solución es cortarlo o acudir de inmediato a un salón profesional. Sin embargo, con la rutina correcta y un enfoque constante, sí es posible mejorar notablemente el cabello quemado desde casa.

El daño capilar suele manifestarse de distintas formas: textura áspera, quiebre constante, puntas abiertas o sensación elástica al mojarlo. Identificar estas señales es clave para elegir los productos y cuidados adecuados. Cuando el pelo presenta este tipo de desgaste, necesita principalmente hidratación profunda, refuerzo de proteínas y protección frente a nuevas agresiones externas.

Uno de los pilares para iniciar la recuperación es incorporar tratamientos intensivos de forma regular. Las mascarillas nutritivas, aplicadas al menos una vez por semana, ayudan a devolver suavidad y elasticidad. Ingredientes como aceites naturales, queratina y agentes reparadores contribuyen a fortalecer la fibra capilar desde el interior, haciendo que el cabello luzca más sano con el paso de las semanas.

ACCIONES RECOMENDADAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CABELLO QUEMADO

Durante el proceso de reparación, es fundamental reducir al mínimo el uso de herramientas de calor. El secador, la plancha o el rizador pueden retrasar la recuperación si se utilizan con frecuencia. En caso de ser indispensables, el uso de protectores térmicos se vuelve imprescindible para evitar un daño mayor y preservar los avances logrados.

Otro paso importante es el recorte periódico de las puntas. Aunque no elimina todo el daño, cortar las áreas más afectadas evita que las puntas abiertas continúen deteriorando el resto del cabello. Un corte ligero cada seis u ocho semanas favorece una apariencia más saludable y facilita el crecimiento de un pelo más fuerte.

La constancia es el factor que marca la diferencia. Registrar el progreso con fotografías o videos semanales no solo permite observar los cambios reales, sino que también ayuda a mantener la motivación. Aunque los resultados no son inmediatos, con disciplina y productos adecuados, el cabello puede transformarse notablemente con el tiempo.

Recuperar el cabello quemado desde casa es un proceso posible y alcanzable. Con paciencia, una rutina bien definida y el acompañamiento adecuado, tu melena puede volver a lucir fuerte, brillante y llena de vida.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


