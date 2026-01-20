Claudia Sheinbaum y ARMY México llegan a la televisión de Corea del Sur por BTS

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La inconformidad de miles de fans mexicanos de BTS cruzó fronteras, océanos y husos horarios hasta instalarse en la televisión nacional de Corea del Sur. Lo que comenzó como una queja por la venta de boletos para los conciertos del grupo de K-pop en México terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático internacional que, de manera inesperada, incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del relato.

Con subtítulos en coreano, referencias a la Ciudad de México y el nombre de la mandataria mexicana pronunciado en un noticiero surcoreano, el caso se volvió viral en redes sociales. Para el fandom ARMY, no se trató solo de un momento anecdótico, sino de la confirmación de que su organización y presión social lograron llamar la atención más allá del ámbito musical, tocando incluso el terreno político.

EL COMENTARIO PRESIDENCIAL QUE DETONÓ LA CONVERSACIÓN INTERNACIONAL

Fue el pasado 19 de enero cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió públicamente a la visita de BTS a México durante su conferencia matutina. La mandataria reconoció que el regreso del grupo surcoreano a los escenarios, tras cumplir con el servicio militar obligatorio, responde a una demanda histórica de sus seguidores mexicanos.

“Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México… qué bueno que vienen porque era una petición histórica de los mexicanos”, expresó Sheinbaum.

La mención no tardó en viralizarse. El comentario fue retomado por fans en redes sociales y, posteriormente, por medios de comunicación en Corea del Sur, donde llamó la atención que una jefa de Estado abordara un tema relacionado con conciertos, fandoms y venta de boletos.

¿POR QUÉ CLAUDIA SHEINBAUM APARECIÓ EN LA TELEVISIÓN COREANA?

La aparición de Claudia Sheinbaum en un noticiero surcoreano se dio a partir de la cobertura que medios de ese país realizaron sobre las quejas de ARMY México por el proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS. La televisión coreana destacó que el gobierno mexicano reaccionó públicamente ante el reclamo de los fans, un hecho poco común para la audiencia asiática.

Las cápsulas informativas explicaron que la presidenta abordó el tema durante una conferencia oficial, reconociendo la molestia del fandom y la relevancia cultural y económica que representa la llegada del grupo a México. Para los televidentes en Corea del Sur, resultó llamativo que una mandataria se pronunciara sobre un conflicto entre seguidores, una empresa boletera y una promotora de espectáculos.

ARMY MÉXICO

Los noticieros surcoreanos también subrayaron que el caso mexicano se convirtió en tendencia en redes sociales y que las exigencias del fandom no se limitaron a publicaciones digitales. De acuerdo con la cobertura, las fans canalizaron sus inconformidades a través de mecanismos formales, como la presentación de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Este elemento fue destacado como un ejemplo de presión civil organizada en el ámbito de los espectáculos masivos, mostrando cómo una comunidad de fans puede incidir en la agenda pública y generar respuestas institucionales.

La viralización del fragmento del noticiero, donde se observa a una presentadora coreana hablando de Claudia Sheinbaum y del caso BTS en México, fue impulsada principalmente por integrantes de ARMY, quienes compartieron el video como una muestra del impacto internacional de su movimiento.

Así, México se colocó en el centro de una conversación que va más allá del K-pop y que conecta entretenimiento, derechos del consumidor y política.